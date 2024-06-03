Блиновская попросила признать ее банкротом
Блогер Елена Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Об этом свидетельствуют данные в судебной картотеке.
Заявление было подано 31 мая. Дата его рассмотрения пока не назначена. Других подробностей в карточке дела не приводится.
В начале мая стало известно, что Блиновская намерена в суде добиться признания своего банкротства. Уведомление об этом появилось на Федресурсе.
Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации более 43 млн руб., приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). ТАСС писал, что следствие расширило обвинение Блиновским, увеличив в окончательной редакции размер легализованных средств и имущества, приобретенных преступным путем, с 43 млн до более 700 млн руб.
Изначально Блиновская находилась под домашним арестом, но 22 января суд отправил блогера в СИЗО, поскольку та пренебрегла наложенными на нее запретами. В апреле Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 26 июля. Она пыталась оспорить это решение, аргументируя тем, что погасила более 140 млн руб. долгов по налогам, но суд принял решение оставить блогера под стражей.