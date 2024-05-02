Блиновская намерена подать заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы

Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации более 43 млн руб., приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщала пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. В июле суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру блогера.