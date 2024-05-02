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Блиновская намерена подать заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы

Ведомости

Блогер Елена Блиновская, которая находится в СИЗО по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств, намерена в суде добиться признания своего банкротства. Соответствующее уведомление опубликовано на Федресурсе.

«Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена Олеговна <…> уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом)», – говорится на сайте Федресурса.

Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации более 43 млн руб., приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщала пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. В июле суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру блогера. 

До 22 января Блиновская находилась под домашним арестом, однако суд ужесточил меру пресечения из-за того, что она пренебрегла наложенными на нее запретами. В тот же день блогера поместили в столичное СИЗО № 6 «Печатники».

В апреле Московский городской суд продлил Блиновской арест до 26 июля. Адвокат Наталия Сальникова до вынесения этого решения заявила, что блогер готова погасить причиненный бюджету РФ ущерб. Однако прокурор заметила, что такое желание возникло у обвиняемой только после изменения ей меры пресечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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