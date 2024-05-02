Блиновская намерена подать заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы
Блогер Елена Блиновская, которая находится в СИЗО по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств, намерена в суде добиться признания своего банкротства. Соответствующее уведомление опубликовано на Федресурсе.
«Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена Олеговна <…> уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом)», – говорится на сайте Федресурса.
Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации более 43 млн руб., приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщала пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. В июле суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру блогера.
До 22 января Блиновская находилась под домашним арестом, однако суд ужесточил меру пресечения из-за того, что она пренебрегла наложенными на нее запретами. В тот же день блогера поместили в столичное СИЗО № 6 «Печатники».
В апреле Московский городской суд продлил Блиновской арест до 26 июля. Адвокат Наталия Сальникова до вынесения этого решения заявила, что блогер готова погасить причиненный бюджету РФ ущерб. Однако прокурор заметила, что такое желание возникло у обвиняемой только после изменения ей меры пресечения.