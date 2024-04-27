Росстат заявил об исторически минимальном уровне бедности в 8,5% в 2023 году

Росстат заявил об исторически минимальном уровне бедности в 8,5% в 2023 годуЧисло нуждающихся людей в России составило 12,4 млн
В 2023 г. за чертой бедности в России находились 12,4 млн человек, или 8,5% населения, – это исторически минимальное значение, следует из уточненных данных Росстата.
Ранее ведомство оценивало уровень бедности в прошлом году в 9,3%. Переоценка данных произошла в связи с уточнением информации о доходах и численности населения. Росстат по каждому году публикует четыре оценки уровня бедности: предварительную, первую, вторую и окончательную. В этом случае ведомство приводит данные первой оценки.
По данным ВНИИ труда, в этот раз впервые была применена информация о численности населения, полученная в ходе Всероссийской переписи. Пересчет с учетом уточненной численности населения проводился по оценке уровня бедности в 2022 и 2023 гг.
По словам и. о. гендиректора ВНИИ труда Владимира Смирнова, оценка Росстата подтвердила сложившийся тренд на снижение уровня бедности. Он отметил, что 8,5% является самым низким показателем в современной истории.
«Влияние "рынка труда соискателя" и адресных пособий, особенно единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, внедренного в рамках перехода на бесшовную систему социальной поддержки детей, оказалось даже более существенным, чем показывали оперативные данные. <…> Рост заработных плат, особенно в реальном секторе производства на уровне основного рабочего персонала, снижение уровня безработицы ведут к увеличению доходов граждан и имеют потенциал для дальнейшего снижения уровня бедности», – отметил Смирнов.
И. о. гендиректора ВНИИ труда добавил, что для отдельных групп населения в последующие годы могут потребоваться дополнительные меры.
В февральском послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2030 г. снизить уровень бедности до 7%, а среди многодетных семей – до 12%. «Проблема бедности по-прежнему острая. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей, по оценкам, которые дают эксперты, уровень бедности составляет около 30%», – сказал он тогда, отметив, что в начале 2000-х гг. за чертой бедности находились 42 млн россиян.