Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Росстат заявил об исторически минимальном уровне бедности в 8,5% в 2023 году

Число нуждающихся людей в России составило 12,4 млн
Инна Шульгина
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости

В 2023 г. за чертой бедности в России находились 12,4 млн человек, или 8,5% населения, – это исторически минимальное значение, следует из уточненных данных Росстата.

Ранее ведомство оценивало уровень бедности в прошлом году в 9,3%. Переоценка данных произошла в связи с уточнением информации о доходах и численности населения. Росстат по каждому году публикует четыре оценки уровня бедности: предварительную, первую, вторую и окончательную. В этом случае ведомство приводит данные первой оценки.

По данным ВНИИ труда, в этот раз впервые была применена информация о численности населения, полученная в ходе Всероссийской переписи. Пересчет с учетом уточненной численности населения проводился по оценке уровня бедности в 2022 и 2023 гг.

По словам и. о. гендиректора ВНИИ труда Владимира Смирнова, оценка Росстата подтвердила сложившийся тренд на снижение уровня бедности. Он отметил, что 8,5% является самым низким показателем в современной истории.

«Влияние "рынка труда соискателя" и адресных пособий, особенно единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, внедренного в рамках перехода на бесшовную систему социальной поддержки детей, оказалось даже более существенным, чем показывали оперативные данные. <…> Рост заработных плат, особенно в реальном секторе производства на уровне основного рабочего персонала, снижение уровня безработицы ведут к увеличению доходов граждан и имеют потенциал для дальнейшего снижения уровня бедности», – отметил Смирнов.

И. о. гендиректора ВНИИ труда добавил, что для отдельных групп населения в последующие годы могут потребоваться дополнительные меры.

В февральском послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2030 г. снизить уровень бедности до 7%, а среди многодетных семей – до 12%. «Проблема бедности по-прежнему острая. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей, по оценкам, которые дают эксперты, уровень бедности составляет около 30%», – сказал он тогда, отметив, что в начале 2000-х гг. за чертой бедности находились 42 млн россиян.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных