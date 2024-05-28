Суд оставил Блиновскую под стражей, несмотря на погашение части долга
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законность продления содержания под стражей блогера Елены Блиновской. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
На заседании суда было озвучено, что Блиновская погасила более 140 млн руб. долгов по налогам (сумма задолженности составляет 900 млн).
В апреле Московский городской суд продлил Блиновской арест до 26 июля.
Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации более 43 млн руб., приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В июле суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру блогера.
До 22 января Блиновская находилась под домашним арестом, однако суд ужесточил меру пресечения из-за того, что она пренебрегла наложенными на нее запретами. В тот же день блогера поместили в столичное СИЗО № 6 «Печатники».
22 марта следствие расширило обвинение Блиновской и ее супругу Алексею, увеличив в окончательной редакции размер легализованных средств и имущества, приобретенных преступным путем, с 43 млн до более 700 млн руб. Супругам вменяется неуплата более 900 млн руб. налогов. «Королева марафонов» также обвиняется в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ). Алексею предъявили обвинение в окончательной редакции 21 марта, он не признал вину.
24 апреля стало известно, что Блиновская готова погасить причиненный бюджету РФ ущерб более чем в 900 млн руб. Тогда Следственный комитет просил суд продлить блогеру арест до конца лета. По мнению прокурора, желание погасить ущерб у Блиновской появилось только после изменения ей меры пресечения.