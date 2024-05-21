Удельный вес возмещенного ущерба на стадии следствия превысил 101 млрд рублей
Удельный вес возмещенного ущерба на стадии следствия превысил 101 млрд руб. Это следует из сообщения Следственного комитета России по результатам совещания, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин.
На совещании обсуждались итоги работы территориальных подразделений за первые четыре месяца этого года.
Отмечается, что органами СК России было расследовано более 53 000 преступлений, из которых 28 500 – тяжких и особо тяжких. Ведомство также отмечает, что возросла продуктивность профилактической работы.
11 апреля СК сообщил, что ущерб по делу о неуплате налогов блогером и бизнесменом Дмитрием Портнягиным полностью возмещен. По данным СК, с 2018 по 2020 г. он и его супруга Екатерина Портнягина уклонились от уплаты налога на сумму более 124 млн руб. При обыске квартиры в апреле блогер заявил, что оплатит всю сумму штрафов и пеней в размере 64 млн руб., не дожидаясь решения суда.
24 апреля блогер Елена Блиновская заявила, что готова погасить причиненный бюджету РФ ущерб. Она обвиняется в неуплате более 900 млн руб. налогов и легализации доходов, полученных преступных путем. СК настоял на продлении ареста блогеру.