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Удельный вес возмещенного ущерба на стадии следствия превысил 101 млрд рублей

Ведомости

Удельный вес возмещенного ущерба на стадии следствия превысил 101 млрд руб. Это следует из сообщения Следственного комитета России по результатам совещания, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин.

На совещании обсуждались итоги работы территориальных подразделений за первые четыре месяца этого года.

Отмечается, что органами СК России было расследовано более 53 000 преступлений, из которых 28 500 – тяжких и особо тяжких. Ведомство также отмечает, что возросла продуктивность профилактической работы.

11 апреля СК сообщил, что ущерб по делу о неуплате налогов блогером и бизнесменом Дмитрием Портнягиным полностью возмещен. По данным СК, с 2018 по 2020 г. он и его супруга Екатерина Портнягина уклонились от уплаты налога на сумму более 124 млн руб. При обыске квартиры в апреле блогер заявил, что оплатит всю сумму штрафов и пеней в размере 64 млн руб., не дожидаясь решения суда.

24 апреля блогер Елена Блиновская заявила, что готова погасить причиненный бюджету РФ ущерб. Она обвиняется в неуплате более 900 млн руб. налогов и легализации доходов, полученных преступных путем. СК настоял на продлении ареста блогеру.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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