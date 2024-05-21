Удельный вес возмещенного ущерба на стадии следствия превысил 101 млрд рублей

11 апреля СК сообщил, что ущерб по делу о неуплате налогов блогером и бизнесменом Дмитрием Портнягиным полностью возмещен. По данным СК, с 2018 по 2020 г. он и его супруга Екатерина Портнягина уклонились от уплаты налога на сумму более 124 млн руб. При обыске квартиры в апреле блогер заявил, что оплатит всю сумму штрафов и пеней в размере 64 млн руб., не дожидаясь решения суда.