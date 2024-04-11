СК: ущерб по делу о неуплате налогов Портнягиным полностью возмещен

Днем 11 апреля Портнягин сообщил об обысках в его доме, офисе, на даче в Москве и задержании его супруги Екатерины Портнягиной. Портнягин заявил, что оплатит всю сумму штрафов и пеней в размере 64 млн руб. сегодня, не дожидаясь решения суда.