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СК: ущерб по делу о неуплате налогов Портнягиным полностью возмещен

Ведомости

Ущерб по делу о неуплате налогов блогером и бизнесменом Дмитрием Портнягиным полностью возмещен, сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Портнягина и его супругу Екатерину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК РФ и пп. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным СК, с 2018 по 2020 г. Портнягины уклонились от уплаты налога на сумму более 124 млн руб.

«В дальнейшем с денежными средствами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 млн руб. на счета третьих юридических лиц. Кроме того, в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 млн руб.», – говорится в сообщении.

Уточняется, что преступление было выявлено оперативными сотрудниками Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

Днем 11 апреля Портнягин сообщил об обысках в его доме, офисе, на даче в Москве и задержании его супруги Екатерины Портнягиной. Портнягин заявил, что оплатит всю сумму штрафов и пеней в размере 64 млн руб. сегодня, не дожидаясь решения суда.

Блогер добавил, что председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев, «как обычно, знает всё за день до случившегося события». Сам Ковалев в контексте суда над инфобизнесменом Аязом Шабутдиновым написал, что сегодня «много хороших новостей», упомянув ситуацию с Портнягиным.

Предприниматели находятся в конфликте с 2022 г., когда Ковалев опубликовал на своем канале ролик, где назвал блогера мошенником и аферистом. После этого адвокат Портнягина Михаил Мушаилов подал на Ковалева в суд.

Портнягин является блогером и автором серии книг про бизнес «Трансформатор». Руководитель частного бизнес-клуба Club 500 и основатель банного комплекса Siberia. По состоянию на 11 апреля 2024 г. число подписчиков на YouTube-канале «Трансформатор» Портнягина составляет 1,46 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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