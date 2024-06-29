Кабмин выделил 24,5 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми заболеваниями

Кабмин выделил 24,5 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми заболеваниямиСредства поступят в фонд «Круг добра»
Правительство выделило более 24,5 млрд руб. на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Средства поступят в фонд «Круг добра», созданный по указу президента России Владимира Путина.
Дети будут обеспечены дорогостоящей медицинской помощью, в том числе лечением за рубежом. На выделенные средства также закупят лекарства, не зарегистрированные в РФ, медицинское оборудование и технические средства реабилитации.
27 июня Мишустин на заседании кабмина сообщил, что перечень препаратов, которые закупаются через «Круг добра», последовательно расширяется.
По его словам, в 2023 г. фонд обеспечил дорогостоящими лекарствами почти 2500 детей. Еще около 300 человек получили необходимые медизделия и технические средства реабилитации.
Фонд «Круг добра» был создан по указу президента в 2021 г. Он может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные – приобретать в упрощенном порядке, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. Бюджет фонда формируется за счет отчислений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год.