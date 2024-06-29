Кабмин продлил эксперимент по применению виртуальных соцкарт в транспорте

Пилотный проект по применению виртуальных соцкарт в общественном транспорте проводится в заинтересованных регионах с июня 2023 г. Для оформления карты жители регионов – участников проекта должны привязать карту «Мир» к смартфону в приложении Mir Pay и отправить заявку на сайте госуслуг. Когда карта будет готова, нужно приложить смартфон к терминалу оплаты в транспорте. Система автоматически определит, есть ли у пассажира право на льготу и бесплатный проезд.