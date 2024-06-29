Кабмин продлил эксперимент по применению виртуальных соцкарт в транспорте
Правительство России продлило эксперимент по использованию в общественном транспорте виртуальных социальных карт до 31 декабря 2025 г. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Соответствующее постановление подписано и будет опубликовано. Воспользоваться социальными картами для бесплатного проезда могут льготные категории граждан.
Пилотный проект по применению виртуальных соцкарт в общественном транспорте проводится в заинтересованных регионах с июня 2023 г. Для оформления карты жители регионов – участников проекта должны привязать карту «Мир» к смартфону в приложении Mir Pay и отправить заявку на сайте госуслуг. Когда карта будет готова, нужно приложить смартфон к терминалу оплаты в транспорте. Система автоматически определит, есть ли у пассажира право на льготу и бесплатный проезд.
27 июня стало известно, что кабмин продлил налоговые льготы на внутренние авиаперевозки до 1 января 2028 г. Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа (ДФО), Крыма и Севастополя. Кроме того, предполагается сохранить льготную ставку НДС в 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла (МАУ). Базовая ставка НДС в России – 20%.