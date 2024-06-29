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Кабмин продлил эксперимент по применению виртуальных соцкарт в транспорте

Ведомости

Правительство России продлило эксперимент по использованию в общественном транспорте виртуальных социальных карт до 31 декабря 2025 г. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее постановление подписано и будет опубликовано. Воспользоваться социальными картами для бесплатного проезда могут льготные категории граждан.

Пилотный проект по применению виртуальных соцкарт в общественном транспорте проводится в заинтересованных регионах с июня 2023 г. Для оформления карты жители регионов – участников проекта должны привязать карту «Мир» к смартфону в  приложении Mir Pay и отправить заявку на сайте госуслуг. Когда карта будет готова, нужно приложить смартфон к терминалу оплаты в транспорте. Система автоматически определит, есть ли у пассажира право на льготу и бесплатный проезд.

27 июня стало известно, что кабмин продлил налоговые льготы на внутренние авиаперевозки до 1 января 2028 г. Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа (ДФО), Крыма и Севастополя. Кроме того, предполагается сохранить льготную ставку НДС в 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла (МАУ). Базовая ставка НДС в России – 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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