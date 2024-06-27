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Кабмин продлил налоговые льготы на полеты по России до 2028 года

Эта мера позволит сохранить доступность авиаперевозок для населения
Денис Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Налоговые льготы на внутренние авиаперевозки, которые должны были закончить действие 1 января 2025 г., продлят на три года до 1 января 2028 г. Об этом говорится в поручении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном 26 июня на сайте правительства.

Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа (ДФО), Крыма и Севастополя. Также планируется сохранить льготную ставку НДС в 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла (МАУ). Базовая ставка НДС в России составляет 20%.

Впервые ставку этого налога в размере 10% на перелеты через Москву правительство ввело в 2015 г. Нулевой НДС сейчас действует на межрегиональных рейсах в обход Москвы, полетах в Крым и Калининград. Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 г., в регионах ДФО они работают бессрочно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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