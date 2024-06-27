Кабмин продлил налоговые льготы на полеты по России до 2028 года

Впервые ставку этого налога в размере 10% на перелеты через Москву правительство ввело в 2015 г. Нулевой НДС сейчас действует на межрегиональных рейсах в обход Москвы, полетах в Крым и Калининград. Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 г., в регионах ДФО они работают бессрочно.