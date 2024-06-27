Кабмин продлил налоговые льготы на полеты по России до 2028 года

Кабмин продлил налоговые льготы на полеты по России до 2028 годаЭта мера позволит сохранить доступность авиаперевозок для населения
Налоговые льготы на внутренние авиаперевозки, которые должны были закончить действие 1 января 2025 г., продлят на три года до 1 января 2028 г. Об этом говорится в поручении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном 26 июня на сайте правительства.
Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа (ДФО), Крыма и Севастополя. Также планируется сохранить льготную ставку НДС в 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла (МАУ). Базовая ставка НДС в России составляет 20%.
Впервые ставку этого налога в размере 10% на перелеты через Москву правительство ввело в 2015 г. Нулевой НДС сейчас действует на межрегиональных рейсах в обход Москвы, полетах в Крым и Калининград. Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 г., в регионах ДФО они работают бессрочно.