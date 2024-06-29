Синоптики предупредили москвичей об аномальной жаре в начале июля

Специалист уточнил, что большую часть этого периода регион будет во власти обширного малооблачного циклона. Это повлияет на дальнейшее повышение температуры жаркого воздуха, поступающего в столицу. На ощутимое снижение температуры не повлияют и холодные фронты, которые в воскресенье и в пятницу будут пересекать центральные области европейской части страны.