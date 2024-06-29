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Синоптики предупредили москвичей об аномальной жаре в начале июля

Ведомости

Последний день июня и первые пять дней июля в Москве станут аномально жаркими, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В такой ситуации в столице в воскресенье и в пятницу плюс 28... плюс 30 градусов, в понедельник – плюс 30... плюс 32 градуса, во вторник и в четверг – плюс 31... плюс 33 градуса, а в среду жара достигнет апогея – термометры покажут плюс 32... плюс 34 градуса», – сообщил Леус.

Специалист уточнил, что большую часть этого периода регион будет во власти обширного малооблачного циклона. Это повлияет на дальнейшее повышение температуры жаркого воздуха, поступающего в столицу. На ощутимое снижение температуры не повлияют и холодные фронты, которые в воскресенье и в пятницу будут пересекать центральные области европейской части страны.

В Москву также придут так называемые тропические ночи: температура воздуха в столице после заката не опустится ниже плюс 20 градусов.

25 июня «Ведомости» писали о всплеске спроса на кондиционеры в России в первые три недели июня. Спрос вырос на 111% год к году. В денежном выражении продажи за этот период выросли на 129%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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