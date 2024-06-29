Синоптики предупредили москвичей об аномальной жаре в начале июля
Последний день июня и первые пять дней июля в Москве станут аномально жаркими, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«В такой ситуации в столице в воскресенье и в пятницу плюс 28... плюс 30 градусов, в понедельник – плюс 30... плюс 32 градуса, во вторник и в четверг – плюс 31... плюс 33 градуса, а в среду жара достигнет апогея – термометры покажут плюс 32... плюс 34 градуса», – сообщил Леус.
Специалист уточнил, что большую часть этого периода регион будет во власти обширного малооблачного циклона. Это повлияет на дальнейшее повышение температуры жаркого воздуха, поступающего в столицу. На ощутимое снижение температуры не повлияют и холодные фронты, которые в воскресенье и в пятницу будут пересекать центральные области европейской части страны.
В Москву также придут так называемые тропические ночи: температура воздуха в столице после заката не опустится ниже плюс 20 градусов.
25 июня «Ведомости» писали о всплеске спроса на кондиционеры в России в первые три недели июня. Спрос вырос на 111% год к году. В денежном выражении продажи за этот период выросли на 129%.