Спрос на кондиционеры в июне вырос в 2 раза год к году

Спрос на кондиционеры в июне вырос в 2 раза год к годуПродажи растут с начала года, среди причин – ранняя весна, обновление техники и обустройство дома для работы на удаленке
За три недели июня спрос на кондиционеры в России вырос на 111% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении продажи за этот период выросли на 129%. Такой статистикой с «Ведомостями» поделился представитель сети «М.видео-Эльдорадо». Рост спроса на кондиционеры зафиксировали и маркетплейсы «Яндекс маркет», Ozon и Wildberries, а также «Авито».
Продажи кондиционеров всегда растут в летний период, однако в 2024 г. рост продаж кондиционеров начался уже с января. В I квартале 2024 г. спрос на кондиционеры вырос на 58,5% год к году в количественном выражении – на 80 000 шт. до более чем 200 000 кондиционеров, а в денежном – на 2,2 млрд руб., рассказал представитель «М.видео-Эльдорадо». Всего с начала 2024 г. спрос вырос на 42,8% в штуках и на 51% в денежном выражении по сравнению с январем – июнем 2023 г.