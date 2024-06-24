Спрос на кондиционеры в июне вырос в 2 раза год к году

Продажи кондиционеров всегда растут в летний период, однако в 2024 г. рост продаж кондиционеров начался уже с января. В I квартале 2024 г. спрос на кондиционеры вырос на 58,5% год к году в количественном выражении – на 80 000 шт. до более чем 200 000 кондиционеров, а в денежном – на 2,2 млрд руб., рассказал представитель «М.видео-Эльдорадо». Всего с начала 2024 г. спрос вырос на 42,8% в штуках и на 51% в денежном выражении по сравнению с январем – июнем 2023 г.