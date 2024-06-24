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Спрос на кондиционеры в июне вырос в 2 раза год к году

Продажи растут с начала года, среди причин – ранняя весна, обновление техники и обустройство дома для работы на удаленке
Лиана Липанова
Артем Геодакян / ТАСС

За три недели июня спрос на кондиционеры в России вырос на 111% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении продажи за этот период выросли на 129%. Такой статистикой с «Ведомостями» поделился представитель сети «М.видео-Эльдорадо». Рост спроса на кондиционеры зафиксировали и маркетплейсы «Яндекс маркет», Ozon и Wildberries, а также «Авито».

Продажи кондиционеров всегда растут в летний период, однако в 2024 г. рост продаж кондиционеров начался уже с января. В I квартале 2024 г. спрос на кондиционеры вырос на 58,5% год к году в количественном выражении – на 80 000 шт. до более чем 200 000 кондиционеров, а в денежном – на 2,2 млрд руб., рассказал представитель «М.видео-Эльдорадо». Всего с начала 2024 г. спрос вырос на 42,8% в штуках и на 51% в денежном выражении по сравнению с январем – июнем 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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