В Якутии из-за лесных пожаров введен режим ЧС федерального характера

В целом зафиксирован 541 очаг природных пожаров в 37 субъектах России. За неделю площадь горения снизилась на 44 000 га. Самая сложная ситуация отмечается в Дальневосточном федеральном округе, где на площади более 607 000 га действуют 353 пожара. За неделю сотрудники МЧС потушили более 6200 пожаров и спасли 384 человек. Были эвакуированы более 2200 человек, еще 75 – погибли.