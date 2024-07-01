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В Якутии из-за лесных пожаров введен режим ЧС федерального характера

Ведомости

Из-за лесных пожаров в Якутии был введен режим ЧС федерального характера, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По информации Авиалесоохраны, в Якутии действуют 107 природных пожаров на площади более чем 331 000 га. На месте работают более 1500 человек и 100 спецмашин. Мониторингом обстановки и тушения пожаров занимаются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) МЧС России.

В целом зафиксирован 541 очаг природных пожаров в 37 субъектах России. За неделю площадь горения снизилась на 44 000 га. Самая сложная ситуация отмечается в Дальневосточном федеральном округе, где на площади более 607 000 га действуют 353 пожара. За неделю сотрудники МЧС потушили более 6200 пожаров и спасли 384 человек. Были эвакуированы более 2200 человек, еще 75 – погибли.

10 июня глава Якутии Айсен Николаев поручил установить в республике режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Основная причина возгораний – сухие грозы, которые в этом году начались как никогда рано.

1 июля режим чрезвычайной ситуации из-за усиливающихся лесных пожаров был введен в республике Тыва. В регионе зарегистрировано 23 лесных пожара на общей площади около 1700 га.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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