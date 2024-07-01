В Якутии из-за лесных пожаров введен режим ЧС федерального характера
Из-за лесных пожаров в Якутии был введен режим ЧС федерального характера, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
По информации Авиалесоохраны, в Якутии действуют 107 природных пожаров на площади более чем 331 000 га. На месте работают более 1500 человек и 100 спецмашин. Мониторингом обстановки и тушения пожаров занимаются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) МЧС России.
В целом зафиксирован 541 очаг природных пожаров в 37 субъектах России. За неделю площадь горения снизилась на 44 000 га. Самая сложная ситуация отмечается в Дальневосточном федеральном округе, где на площади более 607 000 га действуют 353 пожара. За неделю сотрудники МЧС потушили более 6200 пожаров и спасли 384 человек. Были эвакуированы более 2200 человек, еще 75 – погибли.
10 июня глава Якутии Айсен Николаев поручил установить в республике режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Основная причина возгораний – сухие грозы, которые в этом году начались как никогда рано.
1 июля режим чрезвычайной ситуации из-за усиливающихся лесных пожаров был введен в республике Тыва. В регионе зарегистрировано 23 лесных пожара на общей площади около 1700 га.