Обвиняемый в мошенничестве глава «Уральских заводов» обжаловал арест
Генеральный директор АО «Уральские заводы» Василь Мусин, обвиняемый в мошенничестве, обжаловал свой арест. Об этом свидетельствуют данные в судебной картотеке.
Согласно карточке дела, арест был обжалован 27 июня. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.
Замоскворецкий суд Москвы отправил гендиректора «Уральских заводов» в СИЗО до 17 августа. Мусин арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По информации суда, Мусин обманом похитил деньги, выделенные МВД России в рамках гособоронзаказа. «РИА Новости» выяснило, что он поставил МВД зарубежные радиостанции под видом российских. По данным ТАСС, в разное время у «Уральских заводов» и МВД было не менее восьми контрактов, сумма только одного из них составляла 8,5 млн руб. Договор предполагал поставку носимой радиостанции.
АО «Уральские заводы» входит в одноименную финансово-промышленную группу. Предприятие находится в Ижевске. Компания занимается проектированием и производством средств связи для правоохранительных органов, промышленности, транспортно-логистических предприятий. В частности, на предприятии собирают носимую радиостанцию и цифровой ретранслятор.