Обвиняемый в мошенничестве глава «Уральских заводов» обжаловал арест

По информации суда, Мусин обманом похитил деньги, выделенные МВД России в рамках гособоронзаказа. «РИА Новости» выяснило, что он поставил МВД зарубежные радиостанции под видом российских. По данным ТАСС, в разное время у «Уральских заводов» и МВД было не менее восьми контрактов, сумма только одного из них составляла 8,5 млн руб. Договор предполагал поставку носимой радиостанции.