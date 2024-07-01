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Обвиняемый в мошенничестве глава «Уральских заводов» обжаловал арест

Ведомости

Генеральный директор АО «Уральские заводы» Василь Мусин, обвиняемый в мошенничестве, обжаловал свой арест. Об этом свидетельствуют данные в судебной картотеке.

Согласно карточке дела, арест был обжалован 27 июня. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Замоскворецкий суд Москвы отправил гендиректора «Уральских заводов» в СИЗО до 17 августа. Мусин арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации суда, Мусин обманом похитил деньги, выделенные МВД России в рамках гособоронзаказа. «РИА Новости» выяснило, что он поставил МВД зарубежные радиостанции под видом российских. По данным ТАСС, в разное время у «Уральских заводов» и МВД было не менее восьми контрактов, сумма только одного из них составляла 8,5 млн руб. Договор предполагал поставку носимой радиостанции.

АО «Уральские заводы» входит в одноименную финансово-промышленную группу. Предприятие находится в Ижевске. Компания занимается проектированием и производством средств связи для правоохранительных органов, промышленности, транспортно-логистических предприятий. В частности, на предприятии собирают носимую радиостанцию и цифровой ретранслятор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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