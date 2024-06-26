«РИА Новости»: арестованный Мусин поставлял МВД зарубежные радиостанции
Арестованный генеральный директор АО «Уральские заводы» Василь Мусин поставил МВД России зарубежные радиостанции вместо отечественных. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам собеседника, Мусин в рамках госконтракта поставил радиостанции иностранного происхождения под видом российских товаров».
24 июня Замоскворецкий суд Москвы отправил гендиректора «Уральских заводов» в СИЗО до 17 августа. Мусин арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По информации суда, Мусин обманом похитил деньги, выделенные МВД России в рамках гособоронзаказа.
По данным ТАСС, в разное время у «Уральских заводов» и МВД было не менее восьми контрактов, сумма только одного из них составляла 8,5 млн руб. Договор предполагал поставку носимой радиостанции.
АО «Уральские заводы» входит в одноименную финансово-промышленную группу. Предприятие находится в Ижевске. Компания занимается проектированием и производством средств связи для правоохранительных органов, промышленности, транспортно-логистических предприятий. В частности, на предприятии собирают носимую радиостанцию и цифровой ретранслятор.