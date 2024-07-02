Казахстанский журналист Садыков умер после покушения в Киеве

«Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось», – написала Садыкова.