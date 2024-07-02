Казахстанский журналист Садыков умер после покушения в Киеве
Казахстанский журналист Айдос Садыков умер в реанимации через 13 дней после покушения в Киеве. Об этом сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) его жена Наталья Садыкова.
«Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось», – написала Садыкова.
18 июня в Киеве неизвестный выстрелил в Садыкова возле его дома. Состояние мужчины после нападения оценивается как тяжелое. В момент покушения он был вместе с женой, она не пострадала.
21 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что внимательно наблюдает за расследованием покушения на Садыкова. Он поручил правоохранителям найти подозреваемых в нападении на журналиста.
Садыков жил в Киеве с 2014 г., он получил официальный статус беженца. Супруги вели оппозиционный проект «Басе» и критиковали власти Казахстана. В Казахстане Садыков объявлен в розыск за разжигание розни.