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Кабмин поддержал идею сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета

Ведомости

Правительство России одобрило законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках в том числе через реестр воинского учета. «Ведомости» ознакомились с проектом отзыва.

Инициатива была внесена в июне главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия»). В первом чтении в Думе планируют его рассмотреть уже 4 июля.

Руководители и другие должностные лица организаций, ответственные за военно-учетную работу, по закону обязаны направлять в военкоматы необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных сотрудниках в течение пяти дней со дня их изменения. Для передачи таких сведений они могут использовать портал госуслуг. Предложенные депутатом поправки уточняют эту норму, позволяя направлять такие сведения в военкоматы в том числе через реестр воинского учета.

«Заявленная задача законодателями – исключение ошибок при призыве. Хотя электронный реестр призывников до настоящего времени не создан, это не мешает законопроектом вменять на перспективу в обязанность работодателям вносить туда сведения», – отмечает политолог Павел Склянчук.

В апреле 2023 г. президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат. Принятые поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе» предполагают цифровизацию системы воинского учета и вносят изменения в нормы вручения повесток. Теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Юридическая сила у повесток будет одинаковой.

Осенью 2023 г. Картаполов говорил, что необходимые для воинского учета данные в российские военкоматы будут передавать помимо Рособрнадзора Федеральная налоговая служба (ФНС), частные и государственные работодатели, коммерческие медклиники, а также территориальные органы МВД.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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