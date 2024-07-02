Кабмин поддержал идею сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета

Руководители и другие должностные лица организаций, ответственные за военно-учетную работу, по закону обязаны направлять в военкоматы необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных сотрудниках в течение пяти дней со дня их изменения. Для передачи таких сведений они могут использовать портал госуслуг. Предложенные депутатом поправки уточняют эту норму, позволяя направлять такие сведения в военкоматы в том числе через реестр воинского учета.