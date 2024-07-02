Кабмин поддержал идею сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета
Правительство России одобрило законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках в том числе через реестр воинского учета. «Ведомости» ознакомились с проектом отзыва.
Инициатива была внесена в июне главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия»). В первом чтении в Думе планируют его рассмотреть уже 4 июля.
Руководители и другие должностные лица организаций, ответственные за военно-учетную работу, по закону обязаны направлять в военкоматы необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных сотрудниках в течение пяти дней со дня их изменения. Для передачи таких сведений они могут использовать портал госуслуг. Предложенные депутатом поправки уточняют эту норму, позволяя направлять такие сведения в военкоматы в том числе через реестр воинского учета.
«Заявленная задача законодателями – исключение ошибок при призыве. Хотя электронный реестр призывников до настоящего времени не создан, это не мешает законопроектом вменять на перспективу в обязанность работодателям вносить туда сведения», – отмечает политолог Павел Склянчук.
В апреле 2023 г. президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат. Принятые поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе» предполагают цифровизацию системы воинского учета и вносят изменения в нормы вручения повесток. Теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Юридическая сила у повесток будет одинаковой.
Осенью 2023 г. Картаполов говорил, что необходимые для воинского учета данные в российские военкоматы будут передавать помимо Рособрнадзора Федеральная налоговая служба (ФНС), частные и государственные работодатели, коммерческие медклиники, а также территориальные органы МВД.