Картаполов: данные о призывниках будут передавать ФНС, клиники и работодатели

«Это нужно для того, чтобы человека лишний раз не дергать, чтобы он не думал, идти ему в военкомат или не идти, и если идти, то какие с собой брать документы. <...> Таким образом, у нас военкоматы получат возможность точно знать, в каком статусе находится тот или иной призывник – работает он или нет, а если работает, то где, где он зарегистрирован, имеются ли у него какие-либо тяжелые заболевания», – сказал депутат.