Картаполов: данные о призывниках будут передавать ФНС, клиники и работодатели
Необходимые для воинского учета данные в российские военкоматы будут передавать помимо Рособрнадзора Федеральная налоговая служба (ФНС), частные и государственные работодатели, коммерческие медклиники, а также территориальные органы МВД. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете».
По его словам, такие обязанности будут закреплены в отдельных постановлениях правительства.
«Это нужно для того, чтобы человека лишний раз не дергать, чтобы он не думал, идти ему в военкомат или не идти, и если идти, то какие с собой брать документы. <...> Таким образом, у нас военкоматы получат возможность точно знать, в каком статусе находится тот или иной призывник – работает он или нет, а если работает, то где, где он зарегистрирован, имеются ли у него какие-либо тяжелые заболевания», – сказал депутат.
В результате, считает он, уменьшится нагрузка на военкоматы, а также удастся избежать ошибок, при которых повестки во время призывной кампании вручаются тем, кто призыву не подлежит. Картаполов также добавил, что запуск единого реестра призывников состоится, вероятно, не раньше 2025 г., а значит, ближайшие три кампании пройдут по старым правилам.
3 октября правительство РФ выпустило постановление, в соответствии с которым Рособрнадзор теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их в государственный информационный ресурс. В документе отмечается, что речь идет об учащихся школ, колледжей, а также студентах бакалавриата, специалитета, магистратуры, программ ординатуры, ассистентуры-стажировки и др.
В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон о создании системы цифрового учета военнообязанных. Согласно изменениям, для ведения формируемого военкоматами реестра воинского учета используется информация из государственных информационных систем и от органов госвласти. Кроме того, с момента получения повестки и до явки в военкомат граждане не смогут выехать из России.
Также в случае неявки может грозить запрет на государственную регистрацию в качестве ИП, лишение возможности управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью и др. Кроме этого, поправки разрешают совершеннолетним заключать контракт на службу в армии сразу после окончания школы.