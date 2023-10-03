Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся
Рособрнадзор теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их в государственный информационный ресурс. Такое постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.
«Сбор необходимых для ведения воинского учета сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения <...> и передачу указанных сведений в электронном виде в государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», – говорится в формулировке, которой теперь дополняется положение о Рособранадзоре.
В документе отмечается, что речь идет об учащихся школ, колледжей, а также студентах бакалавриата, специалитета, магистратуры, программ ординатуры, ассистентуры-стажировки и др.
В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон о создании системы цифрового учета военнообязанных. Согласно изменениям, для ведения формируемого военкоматами реестра воинского учета используется информация из государственных информационных систем и от органов госвласти. Кроме того, с момента получения повестки и до явки в военкомат граждане не смогут выехать из России.
Также в случае неявки может грозить запрет на государственную регистрацию в качестве ИП, лишение возможности управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью и др. Кроме этого, поправки разрешают совершеннолетним заключать контракт на службу в армии сразу после окончания школы.
В начале июня Минобороны РФ предложило ставить на воинский учет и снимать с него граждан без явки в военкомат. Уведомления об этом будут отправляться в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг, уточняется в документе. Явка по-прежнему будет обязательной для прохождения медицинской комиссии. Рассылать повестки планируется через Единый реестр воинского учета или заказным письмом.