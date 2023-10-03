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Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся

Ведомости

Рособрнадзор теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их в государственный информационный ресурс. Такое постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

«Сбор необходимых для ведения воинского учета сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения <...> и передачу указанных сведений в электронном виде в государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», – говорится в формулировке, которой теперь дополняется положение о Рособранадзоре.

В документе отмечается, что речь идет об учащихся школ, колледжей, а также студентах бакалавриата, специалитета, магистратуры, программ ординатуры, ассистентуры-стажировки и др.

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В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон о создании системы цифрового учета военнообязанных. Согласно изменениям, для ведения формируемого военкоматами реестра воинского учета используется информация из государственных информационных систем и от органов госвласти. Кроме того, с момента получения повестки и до явки в военкомат граждане не смогут выехать из России. 

Также в случае неявки может грозить запрет на государственную регистрацию в качестве ИП, лишение возможности управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью и др. Кроме этого, поправки разрешают совершеннолетним заключать контракт на службу в армии сразу после окончания школы.

В начале июня Минобороны РФ предложило ставить на воинский учет и снимать с него граждан без явки в военкомат. Уведомления об этом будут отправляться в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг, уточняется в документе. Явка по-прежнему будет обязательной для прохождения медицинской комиссии. Рассылать повестки планируется через Единый реестр воинского учета или заказным письмом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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