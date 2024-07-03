МВД России объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля
Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который условно осужден по делу Baring Vostok. Ведомство разместило его карточку в базе розыска.
Дельпаля объявили в розыск из-за неисполнения наложенных на него обязательств после приговора. Об этом «Интерфаксу» сообщил неназванный источник, знакомый с ситуацией.
23 мая Тверской суд Москвы зарегистрировал новое дело в отношении Дельпаля – «об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления». 24 июня его вернули заявителю.
Дельпаль и основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви покинули Россию в марте 2023 г. Бизнесмены уехали из страны сразу после того, как в 2022 г. суд снял с них запрет на совершение определенных действий.
Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 г. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество (ст. 159 УК РФ), но затем сменило вменяемую статью на растрату (ст. 160 УК РФ). По версии правоохранительных органов, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного» – так следствие расценило принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. Заемщиком выступало Первое коллекторское бюро, также принадлежащее Baring Vostok.