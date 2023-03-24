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Осужденные по делу Baring Vostok Калви и Дельпаль покинули Россию

Ведомости

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его деловой партнер Филипп Дельпаль, осужденные условно в августе 2021 г. за растрату, покинули Россию, сообщил источник «Ведомостей».

Бизнесмены покинули РФ сразу после того, как суд в январе 2022 г. снял с них запрет на совершение определенных действий.

В ноябре 2020 г. Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, где он находился с апреля 2019 г. В августе 2021 г. Калви получил пять лет и шесть месяцев условно по делу о растрате, других фигурантов тоже приговорили к условным срокам.

24 марта Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на приговор. Адвокат Калви Тимофей Гриднев рассказал, что его подзащитный планирует участвовать в заседаниях, но «в связи с обстановкой» возникли сложности с получением визы.

«Если он получит, то будет участвовать, если нет, то мы подготовим заявление (о слушании дела в апелляции в его отсутствии)», – пояснил он.

Защита Дельпаля также отметила, что бизнесмен хотел бы участвовать в слушаниях, но у него также возникли сложности с получением документов. Дельпаль просил передать заявление о том, что у него нет перевода протоколов судебных заседаний на французский язык и потому он был лишен возможности лично подать апелляционную жалобу, добавил адвокат. Мосгорсуд отложил заседание на 21 апреля для того, чтобы перевести дополнительные апелляционные жалобы на французский язык и Дельпаль смог их прочитать.

Инвестиционная группа Baring Vostok разделит весь бизнес и активы

Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 г. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество (ст. 159 УК РФ), но затем сменило вменяемую статью на растрату (ст. 160 УК РФ). По версии правоохранительных органов, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного» – так следствие расценило принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. Заемщиком выступало Первое коллекторское бюро, также принадлежащее Baring Vostok.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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