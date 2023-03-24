Осужденные по делу Baring Vostok Калви и Дельпаль покинули Россию

Защита Дельпаля также отметила, что бизнесмен хотел бы участвовать в слушаниях, но у него также возникли сложности с получением документов. Дельпаль просил передать заявление о том, что у него нет перевода протоколов судебных заседаний на французский язык и потому он был лишен возможности лично подать апелляционную жалобу, добавил адвокат. Мосгорсуд отложил заседание на 21 апреля для того, чтобы перевести дополнительные апелляционные жалобы на французский язык и Дельпаль смог их прочитать.