Суд снял с Майкла Калви запрет на совершение определенных действий
Второй кассационный суд отменил основателю инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Бизнесмену нельзя было до вступления в силу обвинительного приговора по делу о растрате выходить из дома с 22.00 до 6.00, общаться со свидетелями и посещать офисы организаций, фигурировавших в его деле.
«Судебная коллегия удовлетворила жалобу защиты и отменила постановление суда первой инстанции о наложении на осужденного к условному сроку Калви меры пресечения в виде запрета определенных действий до вступления приговора в силу», — рассказали в суде.
5 августа прошлого года Мещанский районный суд признал Калви виновным в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный». Кроме того, обвинительные приговоры были вынесены партнерам Baring Vostok Филиппу Дельпалю, Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину, входившим в совет директоров банка «Восточный» в 2017 г., бывшему председателю правления «Восточного» Алексею Кордичеву, гендиректору «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову и бывшему директору по инвестициям «Восточного» Александру Цакунову.
На следующий день Мещанский суд приговорил Калви к 5,5 года условно. Остальные также получили условные сроки: Зюзин — 5 лет, Дельпаль и Абгарян — по 4,5 года соответственно, Владимиров и Цакунов — по 4 года, Кордичев — 3,5 года. 19 августа Калви обжаловал приговор.
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против Калви и его коллег в феврале 2019 г. Изначально им квалифицировали мошенничество (ст. 159 УК), но затем сменили вменяемую статью на растрату (ст. 160). По версии следствия, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного», когда принял пакет акций люксембургской компании IFTG в счет погашения ссуды на 2,5 млрд руб., выданной «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ, также принадлежало фонду). Миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, голосовавший в совете директоров за сделку, позже счел себя и банк обманутыми, а замену неравноценной и обратился с заявлением в ФСБ. Кредит ПКБ «Восточный» выдал в 2015 г. для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS Cyprus: по ним были заложены евробонды банка на 6 млрд руб., объяснял в суде Калви.
Следствие сначала оценило справедливую стоимость акций IFTG в 600 000 руб., тогда как Калви называл сумму в 3 млрд руб. Проведенная экспертиза показала, что акции с учетом ограничений в уставе компании стоили 254 млн руб., но рыночная стоимость активов превышала 4 млрд руб. Защита обвиняемых настаивала, что ограничения из устава IFTG позже были исключены, а кредитные средства банка в итоге ушли на погашение его собственных забалансовых обязательств.
Осенью прошлого года акционеры «Восточного» — Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна — подписали соглашение, по которому ПКБ погасило ущерб по уголовному делу на 2,5 млрд руб. с помощью денег фонда.