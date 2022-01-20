Суд снял с Майкла Калви запрет на совершение определенных действий

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против Калви и его коллег в феврале 2019 г. Изначально им квалифицировали мошенничество (ст. 159 УК), но затем сменили вменяемую статью на растрату (ст. 160). По версии следствия, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного», когда принял пакет акций люксембургской компании IFTG в счет погашения ссуды на 2,5 млрд руб., выданной «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ, также принадлежало фонду). Миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, голосовавший в совете директоров за сделку, позже счел себя и банк обманутыми, а замену неравноценной и обратился с заявлением в ФСБ. Кредит ПКБ «Восточный» выдал в 2015 г. для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS Cyprus: по ним были заложены евробонды банка на 6 млрд руб., объяснял в суде Калви.