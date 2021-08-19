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Майкл Калви обжаловал приговор

Ведомости

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви обжаловал приговор по делу о растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда. 

«Защита Калви, а также Филиппа Дельпаля и других фигурантов дела обратилась с апелляционной жалобой на приговор. Дата ее рассмотрения Мосгорсудом пока не назначена», — сказала собеседница агентства.

6 августа Мещанский суд Москвы приговорил Калви к 5,5 года условно.

Прокуратура запрашивала для Калви шесть лет условно. Кроме основателя инвестфонда Baring Vostok 4,5 года условно получил гражданин Франции Филипп Дельпаль. Условные сроки получили также партнер фонда Ваган Абгарян (4,5 года), директор по инвестициям Иван Зюзин (5 лет), бывший генеральный директор компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров (4 года), бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев (3,5 года) и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов (4 года).

Производство по иску на 2,5 млрд руб. к фигурантам дела суд прекратил. Суд также снял арест с имущества Калви.

Калви признали виновным в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный» 5 августа. 19 июля, произнося свое последнее слово в суде, основатель Baring Vostok заявил, что он и его коллеги невиновны и имеют на это «бесспорные доказательства».

Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 г. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество (ст. 159 УК), но затем сменило вменяемую статью на растрату (ст. 160).

По версии правоохранительных органов, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного» – так следствие расценило принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. Заемщиком выступало Первое коллекторское бюро, также принадлежащее Baring Vostok.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных