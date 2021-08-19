Майкл Калви обжаловал приговор

Прокуратура запрашивала для Калви шесть лет условно. Кроме основателя инвестфонда Baring Vostok 4,5 года условно получил гражданин Франции Филипп Дельпаль. Условные сроки получили также партнер фонда Ваган Абгарян (4,5 года), директор по инвестициям Иван Зюзин (5 лет), бывший генеральный директор компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров (4 года), бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев (3,5 года) и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов (4 года).