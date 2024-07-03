Прокурор запросил сыновьям липецкого священника по 18 лет тюрьмы
Гособвинение запросило по 18 лет лишения свободы для каждого из троих сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.
Прокурор уточнила, что три года они должны будут провести в тюрьме, остальные 15 лет – в колонии строгого режима.
Подсудимым – Алексею, Иоанну и Тимофею Ащеуловым – предъявлены обвинения по трем статьям: покушение на госизмену (ч. 3 ст. 30 ст. 275), попытка незаконного пересечения госграницы (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322) и попытка участия в террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5).
Согласно материалам дела, братья хотели уехать на Украину, чтобы вступить в легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В Курской области их задержали. В суд уголовное дело поступило в середине июня.
В 2014 г. девятерых детей священника Игоря Ащеулова забрали по решению комиссии Тербунского района из-за непригодных для проживания условий. Ащеулов утверждал, что должностные лица не показали документы, которые подтверждали бы правомерность их действий. Комиссия предоставила постановление только через несколько дней. При этом липецкий СК не нашел нарушений в действиях должностных лиц.
История вызвала широкий общественный резонанс. Спустя две недели детей вернули священнику. «Коммерсантъ» со ссылкой на Липецкую епархию писал, что Ащеулов еще до этого был лишен прихода из-за грубого отношения к прихожанам.