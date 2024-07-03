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Прокурор запросил сыновьям липецкого священника по 18 лет тюрьмы

Ведомости

Гособвинение запросило по 18 лет лишения свободы для каждого из троих сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор уточнила, что три года они должны будут провести в тюрьме, остальные 15 лет – в колонии строгого режима.

Подсудимым – Алексею, Иоанну и Тимофею Ащеуловым – предъявлены обвинения по трем статьям: покушение на госизмену (ч. 3 ст. 30 ст. 275), попытка незаконного пересечения госграницы (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322) и попытка участия в террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5).

Согласно материалам дела, братья хотели уехать на Украину, чтобы вступить в легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В Курской области их задержали. В суд уголовное дело поступило в середине июня.

В 2014 г. девятерых детей священника Игоря Ащеулова забрали по решению комиссии Тербунского района из-за непригодных для проживания условий. Ащеулов утверждал, что должностные лица не показали документы, которые подтверждали бы правомерность их действий. Комиссия предоставила постановление только через несколько дней. При этом липецкий СК не нашел нарушений в действиях должностных лиц.

История вызвала широкий общественный резонанс. Спустя две недели детей вернули священнику. «Коммерсантъ» со ссылкой на Липецкую епархию писал, что Ащеулов еще до этого был лишен прихода из-за грубого отношения к прихожанам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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