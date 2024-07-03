Прокурор запросил сыновьям липецкого священника по 18 лет тюрьмы

В 2014 г. девятерых детей священника Игоря Ащеулова забрали по решению комиссии Тербунского района из-за непригодных для проживания условий. Ащеулов утверждал, что должностные лица не показали документы, которые подтверждали бы правомерность их действий. Комиссия предоставила постановление только через несколько дней. При этом липецкий СК не нашел нарушений в действиях должностных лиц.