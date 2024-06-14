В военный суд поступило дело против сыновей липецкого священника о госизмене
Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело против трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые хотели уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
Уточняется, что дело не содержит грифа «секретно» или «совершенно секретно» и будет рассмотрено в открытом режиме. Дата предварительных слушаний пока не назначена.
В правоохранительных органах рассказали ТАСС, что в окончательной редакции дела каждому из братьев – Алексею, Иоанну и Тимофею – предъявлены обвинения по трем статьям: покушение на госизмену (ч. 3 ст. 30 ст. 275), попытка незаконного пересечения госграницы (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322) и попытка участия в террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5).
В 2014 г. девятерых детей священника в возрасте от трех до 17 лет забрали по решению комиссии Тербунского района из-за непригодных для проживания условий. Ащеулов утверждал, что должностные лица не представили документы, которые подтверждали бы правомерность их действий. Комиссия предоставила постановление только через несколько дней. При этом липецкий СК не нашел нарушений в действиях должностных лиц. История вызвала широкий общественный резонанс. Спустя две недели детей вернули священнику. Им выделили им жилье в селе Озерки на время ремонта дома.
«Коммерсантъ» со ссылкой на Липецкую епархию писал, что Ащеулов еще до этого был лишен прихода из-за грубого отношения к прихожанам.