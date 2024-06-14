В военный суд поступило дело против сыновей липецкого священника о госизмене

В 2014 г. девятерых детей священника в возрасте от трех до 17 лет забрали по решению комиссии Тербунского района из-за непригодных для проживания условий. Ащеулов утверждал, что должностные лица не представили документы, которые подтверждали бы правомерность их действий. Комиссия предоставила постановление только через несколько дней. При этом липецкий СК не нашел нарушений в действиях должностных лиц. История вызвала широкий общественный резонанс. Спустя две недели детей вернули священнику. Им выделили им жилье в селе Озерки на время ремонта дома.