ФСБ раскрыла украинских агентов, готовивших теракты против военных в Севастополе

Взрывные устройства и средства поражения доставлялись агентами с территории Украины почтовыми отправлениями, автобусными перевозками и закладывались в тайники, уточнили в ЦОС. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (теракт) и ст. 275 УК РФ (госизмена). До этого подозреваемые были осуждены по ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).