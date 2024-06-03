ФСБ раскрыла украинских агентов, готовивших теракты против военных в Севастополе
ФСБ России вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, готовившую теракты против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Органами безопасности задержаны пять агентов главного управления разведки минобороны Украины и службы безопасности Украины, завербованных спецслужбами Украины на территории Запорожской области», – говорится в сообщении.
Взрывные устройства и средства поражения доставлялись агентами с территории Украины почтовыми отправлениями, автобусными перевозками и закладывались в тайники, уточнили в ЦОС. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (теракт) и ст. 275 УК РФ (госизмена). До этого подозреваемые были осуждены по ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).
31 мая УФСБ России по Республике Крым и Севастополю сообщило о задержании жителя Севастополя, планировавшего подорвать российского военного в подъезде жилого дома. Уголовные дела возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение теракта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств).
30 мая ФСБ сообщило о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. По информации ФСБ, злоумышленники планировали теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма, чтобы парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.
Подозреваемые также передавали Киеву данные о местах дислокации и передвижениях Вооруженных сил (ВС) РФ, расположении объектов противовоздушной обороны (ПВО), а также сведения об организации охраны и обороны Крымского моста.