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ФСБ раскрыла украинских агентов, готовивших теракты против военных в Севастополе

Ведомости

ФСБ России вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, готовившую теракты против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Органами безопасности задержаны пять агентов главного управления разведки минобороны Украины и службы безопасности Украины, завербованных спецслужбами Украины на территории Запорожской области», – говорится в сообщении.

Взрывные устройства и средства поражения доставлялись агентами с территории Украины почтовыми отправлениями, автобусными перевозками и закладывались в тайники, уточнили в ЦОС. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (теракт) и ст. 275 УК РФ (госизмена). До этого подозреваемые были осуждены по ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

31 мая УФСБ России по Республике Крым и Севастополю сообщило о задержании жителя Севастополя, планировавшего подорвать российского военного в подъезде жилого дома. Уголовные дела возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение теракта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств).

30 мая ФСБ сообщило о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. По информации ФСБ, злоумышленники планировали теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма, чтобы парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.

Подозреваемые также передавали Киеву данные о местах дислокации и передвижениях Вооруженных сил (ВС) РФ, расположении объектов противовоздушной обороны (ПВО), а также сведения об организации охраны и обороны Крымского моста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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