В Москве побит температурный рекорд 107-летней давности

МЧС Москвы ранее предупреждало, что с 1 по 3 июля в Москве ожидается сильная жара до 33 градусов. В ведомстве призвали жителей столицы быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. По информации МЧС, 3 июля с 12 по 21 часов в Москве прогнозируется дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 17 м/с.