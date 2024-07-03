В Москве побит температурный рекорд 107-летней давности
Температура воздуха в Москве днем 3 июля поднялась до 32,5 градуса и побила рекорд, установленный 107 лет назад. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерафкс».
Прошлый рекорд был установлен в 1917 г. Тогда температура воздуха поднималась до 32,2 градуса.
С начала недели в Москве наблюдается 30-градусная жара. 2 июля был побит 134-летний температурный рекорд. Температура воздуха поднялась до 32 градусов, что на 0,1 градуса больше предыдущего максимума.
МЧС Москвы ранее предупреждало, что с 1 по 3 июля в Москве ожидается сильная жара до 33 градусов. В ведомстве призвали жителей столицы быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. По информации МЧС, 3 июля с 12 по 21 часов в Москве прогнозируется дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 17 м/с.
В ближайшие дни в Москве ожидается «египетские» ночи: температура воздуха в ночные часы не будет опускаться ниже 24 градусов, предупредил Вильфанд. Такую погоду синоптик назвал аномальной, отметив, что она опасна для организма, поскольку он не успевает восстановиться из-за жары.