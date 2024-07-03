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В Москве побит температурный рекорд 107-летней давности

Ведомости

Температура воздуха в Москве днем 3 июля поднялась до 32,5 градуса и побила рекорд, установленный 107 лет назад. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерафкс». 

Прошлый рекорд был установлен в 1917 г. Тогда температура воздуха поднималась до 32,2 градуса.

С начала недели в Москве наблюдается 30-градусная жара. 2 июля был побит 134-летний температурный рекорд. Температура воздуха поднялась до 32 градусов, что на 0,1 градуса больше предыдущего максимума. 

МЧС Москвы ранее предупреждало, что с 1 по 3 июля в Москве ожидается сильная жара до 33 градусов. В ведомстве призвали жителей столицы быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. По информации МЧС, 3 июля с 12 по 21 часов в Москве прогнозируется дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 17 м/с.

В ближайшие дни в Москве ожидается «египетские» ночи: температура воздуха в ночные часы не будет опускаться ниже 24 градусов, предупредил Вильфанд. Такую погоду синоптик назвал аномальной, отметив, что она опасна для организма, поскольку он не успевает восстановиться из-за жары.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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