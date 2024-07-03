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Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и сильном ветре в пятницу

Ведомости

В четверг, 4 июля, в Москве сохранится аномальная жара, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В эти часы рекомендовано по возможности не выходить на улицу людям старшего возраста, беременным женщинам и детям», – написал он.

Собянин подчеркнул, что городские службы в это время будут работать в усиленном режиме. Кроме того, на некоторых станциях МЦД и железнодорожных вокзалах, где будет зафиксирована наиболее высокая температура, сотрудники будут бесплатно раздавать горожанам питьевую воду.

Москвичам также стоит подготовиться к тому, что в пятницу, 5 июля, произойдет резкое изменение погоды, в столицу придут сильный ливень, шквалистый ветер и гроза, продолжил Собянин. Согласно прогнозу, порывы ветра могут достигать 20–25 м/с, а объем осадков может превысить 50% месячной нормы.

3 июля руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве побит температурный рекорд 107-летней давности, поскольку днем температура поднялась до 32,5 градуса.

МЧС Москвы ранее предупреждало, что с 1 по 3 июля в столице ожидается сильная жара до 33 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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