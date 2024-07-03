Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и сильном ветре в пятницу

Собянин подчеркнул, что городские службы в это время будут работать в усиленном режиме. Кроме того, на некоторых станциях МЦД и железнодорожных вокзалах, где будет зафиксирована наиболее высокая температура, сотрудники будут бесплатно раздавать горожанам питьевую воду.