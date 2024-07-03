Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и сильном ветре в пятницу
В четверг, 4 июля, в Москве сохранится аномальная жара, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В эти часы рекомендовано по возможности не выходить на улицу людям старшего возраста, беременным женщинам и детям», – написал он.
Собянин подчеркнул, что городские службы в это время будут работать в усиленном режиме. Кроме того, на некоторых станциях МЦД и железнодорожных вокзалах, где будет зафиксирована наиболее высокая температура, сотрудники будут бесплатно раздавать горожанам питьевую воду.
Москвичам также стоит подготовиться к тому, что в пятницу, 5 июля, произойдет резкое изменение погоды, в столицу придут сильный ливень, шквалистый ветер и гроза, продолжил Собянин. Согласно прогнозу, порывы ветра могут достигать 20–25 м/с, а объем осадков может превысить 50% месячной нормы.
3 июля руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве побит температурный рекорд 107-летней давности, поскольку днем температура поднялась до 32,5 градуса.
МЧС Москвы ранее предупреждало, что с 1 по 3 июля в столице ожидается сильная жара до 33 градусов.