WSJ: число студентов из США в Китае резко сократилось после пандемии
Количество американских студентов в Китае сократилось после снятия ограничений, введенных во время пандемии COVID-19, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в китайских университетах и американском диппредставительстве в Пекине.
Издание отмечает, что в последний год перед пандемией в Китае учились более 11 000 американских студентов. Согласно данным Института международного образования, республика была самым популярным неевропейским направлением среди учащихся из США и седьмым в общем рейтинге. По состоянию на июнь 2023 г. Китай не вошел даже в топ-20 направлений.
Официальной статистики по американским обучающимся в Китае нет, но, по данным посла США в Пекине Николаса Бернса, в июне их количество составило около 800 человек. Он пояснил, что этот показатель отражает только тех студентов, которые учатся по университетским кредитным программам. Свою оценку дал и президент китайского аналитического центра – Центра Китая и глобализации Ван Хуэйяо. Он сообщил, что в Китае сейчас находятся примерно 3000 американских студентов. По словам другого источника издания, представителя посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюя, в настоящее время в Китае находятся «тысячи» американских студентов – он также отметил, что эта статистика неполная.
При этом, согласно последним данным Института международного образования, в 2022-2023 гг. в США получают образование около 290 000 студентов из Китая. Доцент Пекинского педагогического университета Дэвид Мозер в разговоре с изданием заявил, что число студентов из США в Китае сокращается уже более десятилетия на фоне напряженности между странами. До пандемии число американских студентов в Китае сократилось более чем на одну пятую по сравнению с самым высоким показателем в 2012 г. Студенты из США, которые интересовались Китаем и языком, чаще отправлялись учиться на Тайвань.
Пекин снял строгие ограничения после пандемии COVID-19 в конце 2022 г. В ноябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились привлечь на обучение в Китай около 50 000 американских студентов в течение следующих пяти лет.