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WSJ: число студентов из США в Китае резко сократилось после пандемии

Ведомости

Количество американских студентов в Китае сократилось после снятия ограничений, введенных во время пандемии COVID-19, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в китайских университетах и американском диппредставительстве в Пекине.

Издание отмечает, что в последний год перед пандемией в Китае учились более 11 000 американских студентов. Согласно данным Института международного образования, республика была самым популярным неевропейским направлением среди учащихся из США и седьмым в общем рейтинге. По состоянию на июнь 2023 г. Китай не вошел даже в топ-20 направлений.

Официальной статистики по американским обучающимся в Китае нет, но, по данным посла США в Пекине Николаса Бернса, в июне их количество составило около 800 человек. Он пояснил, что этот показатель отражает только тех студентов, которые учатся по университетским кредитным программам. Свою оценку дал и президент китайского аналитического центра – Центра Китая и глобализации Ван Хуэйяо. Он сообщил, что в Китае сейчас находятся примерно 3000 американских студентов. По словам другого источника издания, представителя посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюя, в настоящее время в Китае находятся «тысячи» американских студентов – он также отметил, что эта статистика неполная.

При этом, согласно последним данным Института международного образования, в 2022-2023 гг. в США получают образование около 290 000 студентов из Китая. Доцент Пекинского педагогического университета Дэвид Мозер в разговоре с изданием заявил, что число студентов из США в Китае сокращается уже более десятилетия на фоне напряженности между странами. До пандемии число американских студентов в Китае сократилось более чем на одну пятую по сравнению с самым высоким показателем в 2012 г. Студенты из США, которые интересовались Китаем и языком, чаще отправлялись учиться на Тайвань.

Пекин снял строгие ограничения после пандемии COVID-19 в конце 2022 г. В ноябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились привлечь на обучение в Китай около 50 000 американских студентов в течение следующих пяти лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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