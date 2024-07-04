WSJ: число студентов из США в Китае резко сократилось после пандемии

Официальной статистики по американским обучающимся в Китае нет, но, по данным посла США в Пекине Николаса Бернса, в июне их количество составило около 800 человек. Он пояснил, что этот показатель отражает только тех студентов, которые учатся по университетским кредитным программам. Свою оценку дал и президент китайского аналитического центра – Центра Китая и глобализации Ван Хуэйяо. Он сообщил, что в Китае сейчас находятся примерно 3000 американских студентов. По словам другого источника издания, представителя посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюя, в настоящее время в Китае находятся «тысячи» американских студентов – он также отметил, что эта статистика неполная.