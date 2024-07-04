Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 18 млн человек
Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ 4 июля посетил 18-миллионный гость – 12-летняя Елизавета Савина, приехавшая из Владимира вместе со своей семьей. Об этом сообщила дирекция выставки.
В подарок гости получили сертификат на трехдневное путешествие в Омскую область. Путешествие включает несколько экскурсий, в том числе в Кафедральным собором Успения Пресвятой Богородицы, музей изобразительных искусств в Омске, на G-Drive Арену и в «Эрмитаж – Сибирь».
26 июня выставку посетил 17-миллионный гость. Им оказался Егор Морозов из Волгограда, который приехал на нее с семьей. Ему вручили сертификат на трехдневное семейное путешествие в Нижегородскую область.
Выставка была организована по указу президента России Владимира Путина от 29 марта 2023 г. Она открылась в День народного единства 4 ноября на территории ВДНХ. Мероприятие включает культурную, деловую и образовательную программы. На выставке представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Она завершит свою работу 8 июля.