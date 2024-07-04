Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 18 млн человек

Выставка была организована по указу президента России Владимира Путина от 29 марта 2023 г. Она открылась в День народного единства 4 ноября на территории ВДНХ. Мероприятие включает культурную, деловую и образовательную программы. На выставке представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Она завершит свою работу 8 июля.