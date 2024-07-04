Фигурант дела о хищении средств Русского международного банка заочно арестован
Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта по делу о хищении средств АО «Русский международный банк» Анатолия Белявского. Информация об этом опубликована в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Белявский обвиняется в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он объявлен в международный розыск и пробудет под стражей два месяца с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.
Следствие полагает, что Белявский с еще одним фигурантом в составе организованной группы, с использованием своего служебного положения присвоил вверенные ему денежные средства участников долевого строительства.
3 июля сообщалось, что МВД России объявило в розыск гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который условно осужден по делу Baring Vostok. Мера принята из-за неисполнения наложенных на него обязательств после приговора. Дельпаль и основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви покинули Россию в марте 2023 г. Правоохранительные органы полагают, что Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. банка «Восточный» – так следствие расценило принятие финансовой организацией акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб.