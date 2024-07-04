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Фигурант дела о хищении средств Русского международного банка заочно арестован

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта по делу о хищении средств АО «Русский международный банк» Анатолия Белявского. Информация об этом опубликована в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Белявский обвиняется в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он объявлен в международный розыск и пробудет под стражей два месяца с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.

Следствие полагает, что Белявский с еще одним фигурантом в составе организованной группы, с использованием своего служебного положения присвоил вверенные ему денежные средства участников долевого строительства.

3 июля сообщалось, что МВД России объявило в розыск гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который условно осужден по делу Baring Vostok. Мера принята из-за неисполнения наложенных на него обязательств после приговора. Дельпаль и основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви покинули Россию в марте 2023 г. Правоохранительные органы полагают, что Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. банка «Восточный» – так следствие расценило принятие финансовой организацией акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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