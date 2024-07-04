Минюст намерен увеличить содержащимся в СИЗО число свиданий с их детьми
Минюст России разработал проект приказа, который увеличит количество свиданий для подозреваемых и обвиняемых в СИЗО с их несовершеннолетними детьми. Документ опубликован для общественного обсуждения.
Изменения предлагается внести в правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы. Из документа следует, что одно дополнительное свидание в месяц будет положено всем женщинам, у которых есть ребенок в возрасте до 14 лет. На мужчин это правило будет распространяться, если они являются родителями-одиночками.
«Изменения направлены на гуманизацию законодательства, регламентирующего вопросы содержания под стражей. Кроме того, они будут способствовать сохранению общения подозреваемых и обвиняемых со своими детьми», – говорится на сайте Минюста.
4 июля Минюст России также опубликовал проект приказа, который смягчает условия конвоирования осужденных и заключенных под стражу, в частности инвалидов, беременных женщин и женщин с детьми. В числе предложений – увеличение площади в общих камерах специальных автомобилей на каждого человека, санитарные остановки и прием пищи на автодорожных маршрутах, если путь длится больше шесть часов. Кроме того, беременные женщины и женщины с детьми должны иметь возможность подогревать питание, молоко и чай на кухне караула при конвоировании в специальном вагоне.