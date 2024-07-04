Минюст намерен увеличить содержащимся в СИЗО число свиданий с их детьми

4 июля Минюст России также опубликовал проект приказа, который смягчает условия конвоирования осужденных и заключенных под стражу, в частности инвалидов, беременных женщин и женщин с детьми. В числе предложений – увеличение площади в общих камерах специальных автомобилей на каждого человека, санитарные остановки и прием пищи на автодорожных маршрутах, если путь длится больше шесть часов. Кроме того, беременные женщины и женщины с детьми должны иметь возможность подогревать питание, молоко и чай на кухне караула при конвоировании в специальном вагоне.