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Минюст намерен увеличить содержащимся в СИЗО число свиданий с их детьми

Ведомости

Минюст России разработал проект приказа, который увеличит количество свиданий для подозреваемых и обвиняемых в СИЗО с их несовершеннолетними детьми. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Изменения предлагается внести ‎в правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы. Из документа следует, что одно дополнительное свидание в месяц будет положено всем женщинам, у которых есть ребенок в возрасте до 14 лет. На мужчин это правило будет распространяться, если они являются родителями-одиночками.

«Изменения направлены на гуманизацию законодательства, регламентирующего вопросы содержания под стражей. Кроме того, они будут способствовать сохранению общения подозреваемых и обвиняемых со своими детьми», – говорится на сайте Минюста.

4 июля Минюст России также опубликовал проект приказа, который смягчает условия конвоирования осужденных и заключенных под стражу, в частности инвалидов, беременных женщин и женщин с детьми. В числе предложений – увеличение площади в общих камерах специальных автомобилей на каждого человека, санитарные остановки и прием пищи на автодорожных маршрутах, если путь длится больше шесть часов. Кроме того, беременные женщины и женщины с детьми должны иметь возможность подогревать питание, молоко и чай на кухне караула при конвоировании в специальном вагоне. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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