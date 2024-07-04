Минюст предложил смягчить порядок конвоирования беременным и инвалидам

Подчеркивается, что беременные женщины и женщины с детьми должны иметь возможность подогревать питание, молоко и чай на кухне караула при конвоировании в специальном вагоне. Если протяженность маршрута составляет более 500 км, то для перевозки инвалидов-колясочников, беременных женщин и женщин с детьми предлагается использовать воздушный транспорт, а при протяженности менее 500 км – спецавтомобили. Отмечено, что использование железнодорожного транспорта в этих случаях будет допустимо, если перевезти конвоируемых на автомобиле или самолете невозможно.