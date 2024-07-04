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Минюст предложил смягчить порядок конвоирования беременным и инвалидам

Ведомости

Минюст России разработал проект приказа, смягчающий условия конвоирования осужденных и заключенных под стражу, в частности инвалидов, беременных женщин и женщин с детьми. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пресс-службе Минюста пояснили, что в числе предложений – увеличение площади в общих камерах специальных автомобилей на каждого человека, а также санитарные остановки и создание условий для приема пищи на автодорожных маршрутах, если время в дороге превышает шесть часов. Инвалидам и больным нужно предоставлять спецавтомобили с необходимыми для их здоровья условиями размещения.

Подчеркивается, что беременные женщины и женщины с детьми должны иметь возможность подогревать питание, молоко и чай на кухне караула при конвоировании в специальном вагоне. Если протяженность маршрута составляет более 500 км, то для перевозки инвалидов-колясочников, беременных женщин и женщин с детьми предлагается использовать воздушный транспорт, а при протяженности менее 500 км – спецавтомобили. Отмечено, что использование железнодорожного транспорта в этих случаях будет допустимо, если перевезти конвоируемых на автомобиле или самолете невозможно.

Предписывается также размещать осужденных или арестованных в камерах спецавтомобилей с учетом перевозимых ими личных вещей.

Документ подготовлен для реализации концепции развития уголовно-исполнительной системы России на период до 2030 г. и размещен для общественного обсуждения.

27 июня «Ведомости» писали, что замминистра юстиции Вадим Федоров предложил расширить практику применения мер пресечений, альтернативных заключению под стражу. Было отмечено, что с 2010 г. количество осужденных в колониях сократилось втрое, но количество заключенных в СИЗО не изменилось.

19 июня Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, предоставляющий осужденным право на длительные свидания в СИЗО, а 20 марта одобрил закон, вдвое увеличивающий количество телефонных разговоров, на которое в течение года имеют право осужденные к лишению свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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