Минюст предложил смягчить порядок конвоирования беременным и инвалидам
Минюст России разработал проект приказа, смягчающий условия конвоирования осужденных и заключенных под стражу, в частности инвалидов, беременных женщин и женщин с детьми. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В пресс-службе Минюста пояснили, что в числе предложений – увеличение площади в общих камерах специальных автомобилей на каждого человека, а также санитарные остановки и создание условий для приема пищи на автодорожных маршрутах, если время в дороге превышает шесть часов. Инвалидам и больным нужно предоставлять спецавтомобили с необходимыми для их здоровья условиями размещения.
Подчеркивается, что беременные женщины и женщины с детьми должны иметь возможность подогревать питание, молоко и чай на кухне караула при конвоировании в специальном вагоне. Если протяженность маршрута составляет более 500 км, то для перевозки инвалидов-колясочников, беременных женщин и женщин с детьми предлагается использовать воздушный транспорт, а при протяженности менее 500 км – спецавтомобили. Отмечено, что использование железнодорожного транспорта в этих случаях будет допустимо, если перевезти конвоируемых на автомобиле или самолете невозможно.
Предписывается также размещать осужденных или арестованных в камерах спецавтомобилей с учетом перевозимых ими личных вещей.
Документ подготовлен для реализации концепции развития уголовно-исполнительной системы России на период до 2030 г. и размещен для общественного обсуждения.
27 июня «Ведомости» писали, что замминистра юстиции Вадим Федоров предложил расширить практику применения мер пресечений, альтернативных заключению под стражу. Было отмечено, что с 2010 г. количество осужденных в колониях сократилось втрое, но количество заключенных в СИЗО не изменилось.