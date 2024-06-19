Совет Федерации одобрил закон о праве осужденного на длительные свидания в СИЗО

Согласно пояснительной записке, законопроект распространяется на граждан, приговоренных к лишению свободы и оставленных в следственном изоляторе, а также на осужденных, которые были переведены в СИЗО из исправительной или воспитательной колонии, а также тюрьмы для участия в следствии в качестве подозреваемого, обвиняемого или участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого. Как поясняют авторы законопроекта, эти люди лишаются права на длительные свидания «без установленных законом оснований».