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Совет Федерации одобрил закон о праве осужденного на длительные свидания в СИЗО

Ведомости

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, предоставляющий осужденным право на длительные свидания в СИЗО, передает ТАСС.

Госдума приняла документ 18 июня. Поправки вносятся в ст. 77-1 Уголовно-исполнительного кодекса России.

Согласно пояснительной записке, законопроект распространяется на граждан, приговоренных к лишению свободы и оставленных в следственном изоляторе, а также на осужденных, которые были переведены в СИЗО из исправительной или воспитательной колонии, а также тюрьмы для участия в следствии в качестве подозреваемого, обвиняемого или участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого. Как поясняют авторы законопроекта, эти люди лишаются права на длительные свидания «без установленных законом оснований».

Документ предлагает предоставить им право на длительные свидания с возможностью заменить его на краткосрочное свидание или телефонный разговор.

Законопроект вступит в силу спустя 180 дней со дня его официального опубликования.

20 марта СФ одобрил закон, вдвое увеличивающий количество телефонных разговоров, на которое в течение года имеют право осужденные к лишению свободы.

26 февраля правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минюста, допускающие создание в уголовно-исполнительной системе учреждений объединенного типа (УОТ). В них включаются исправительные колонии с изолированными участками с разными видами режимов, а также участки-тюрьмы и следственные изоляторы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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