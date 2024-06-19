Совет Федерации одобрил закон о праве осужденного на длительные свидания в СИЗО
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, предоставляющий осужденным право на длительные свидания в СИЗО, передает ТАСС.
Госдума приняла документ 18 июня. Поправки вносятся в ст. 77-1 Уголовно-исполнительного кодекса России.
Согласно пояснительной записке, законопроект распространяется на граждан, приговоренных к лишению свободы и оставленных в следственном изоляторе, а также на осужденных, которые были переведены в СИЗО из исправительной или воспитательной колонии, а также тюрьмы для участия в следствии в качестве подозреваемого, обвиняемого или участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого. Как поясняют авторы законопроекта, эти люди лишаются права на длительные свидания «без установленных законом оснований».
Документ предлагает предоставить им право на длительные свидания с возможностью заменить его на краткосрочное свидание или телефонный разговор.
Законопроект вступит в силу спустя 180 дней со дня его официального опубликования.
20 марта СФ одобрил закон, вдвое увеличивающий количество телефонных разговоров, на которое в течение года имеют право осужденные к лишению свободы.
26 февраля правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минюста, допускающие создание в уголовно-исполнительной системе учреждений объединенного типа (УОТ). В них включаются исправительные колонии с изолированными участками с разными видами режимов, а также участки-тюрьмы и следственные изоляторы.