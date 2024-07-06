Кириенко: выставка «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира
Международная выставка «Россия» на ВДНХ вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на торжественной церемонии награждения участников выставки.
«Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка "Россия" за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», – сказал Кириенко (цитата по «РИА Новости»).
Выставка была организована по указу президента России Владимира Путина от 29 марта 2023 г. Она открылась в День народного единства 4 ноября на территории ВДНХ и будет работать до 8 июля. Мероприятие включает культурную, деловую и образовательную программы. На выставке представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
4 июля дирекция выставки сообщила, что ее посетил 18-миллионный гость. Рубеж в 5 млн гостей международная выставка преодолела 22 февраля. В начале апреля ее посетил десятимиллионный гость.