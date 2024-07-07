Умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт

Кастро умер 26 ноября 2016 г. в возрасте 90 лет. В последние годы жизни он испытывал проблемы со здоровьем. Кастро признался, что переложил руководство страной на брата Рауля в 2008 г. из-за болезни желудка. Он сообщил, что в 2006 г. врачи поставили ему смертельный диагноз.