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Умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт

Ведомости

В Мадриде в возрасте 95 лет умерла единственная жена государственного деятеля, бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт. Об этом сообщил ее внук, Фидель Антонио Кастро-Смирнов в соцсети X.

«В окружении большой любви скончалась моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. От нас уходит великая женщина», – написал он.

Кастро женился на Мирте Диас-Баларт в 1948 г. В 1949 г. у супругов родился сын. В 1955 г. Кастро развелся с Диас-Баларт. Это был единственный официально зарегистрированный брак в его жизни.

Кастро умер 26 ноября 2016 г. в возрасте 90 лет. В последние годы жизни он испытывал проблемы со здоровьем. Кастро признался, что переложил руководство страной на брата Рауля в 2008 г. из-за болезни желудка. Он сообщил, что в 2006 г. врачи поставили ему смертельный диагноз.

В 2018 г. сын Кастро и Диас-Баларт Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой. Ему было 68 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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