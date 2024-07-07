Умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт
В Мадриде в возрасте 95 лет умерла единственная жена государственного деятеля, бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт. Об этом сообщил ее внук, Фидель Антонио Кастро-Смирнов в соцсети X.
«В окружении большой любви скончалась моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. От нас уходит великая женщина», – написал он.
Кастро женился на Мирте Диас-Баларт в 1948 г. В 1949 г. у супругов родился сын. В 1955 г. Кастро развелся с Диас-Баларт. Это был единственный официально зарегистрированный брак в его жизни.
Кастро умер 26 ноября 2016 г. в возрасте 90 лет. В последние годы жизни он испытывал проблемы со здоровьем. Кастро признался, что переложил руководство страной на брата Рауля в 2008 г. из-за болезни желудка. Он сообщил, что в 2006 г. врачи поставили ему смертельный диагноз.
В 2018 г. сын Кастро и Диас-Баларт Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой. Ему было 68 лет.