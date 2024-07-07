РДКБ: состояние прибывших из Сирии детей оценивается как стабильное

Гуманитарная миссия по репатриации российских детей из Ближневосточного региона ведется с 2018 г. по поручению президента России и при координации детского омбудсмена. Мария Львова-Белова сообщила, что с учетом сегодняшней группы всего в Россию возвращены 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.