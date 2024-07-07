РДКБ: состояние прибывших из Сирии детей оценивается как стабильное
Состояние группы российских детей, доставленных в Россию из лагеря беженцев на северо-востоке Сирии, оценивается как стабильное. Об этом сообщила директор Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России Елена Петряйкина.
«Среди госпитализированных – семь девочек и 13 мальчиков в возрасте от пяти до 15 лет. Их состояние оценивается как стабильное, сразу при поступлении все дети осмотрены педиатрами», – уточнила Петряйкина (цитата по ТАСС).
Она добавила, что в ближайшие дни детям проведут комплексную диагностику из лабораторных и функциональных обследований. В случае выявления патологий им окажут мультидисциплинарную медицинскую помощь.
7 июля при содействии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на родину была возвращена очередная группа российских детей из лагеря беженцев в Сирии.
Гуманитарная миссия по репатриации российских детей из Ближневосточного региона ведется с 2018 г. по поручению президента России и при координации детского омбудсмена. Мария Львова-Белова сообщила, что с учетом сегодняшней группы всего в Россию возвращены 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.