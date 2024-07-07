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РДКБ: состояние прибывших из Сирии детей оценивается как стабильное

Ведомости

Состояние группы российских детей, доставленных в Россию из лагеря беженцев на северо-востоке Сирии, оценивается как стабильное. Об этом сообщила директор Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России Елена Петряйкина.

«Среди госпитализированных – семь девочек и 13 мальчиков в возрасте от пяти до 15 лет. Их состояние оценивается как стабильное, сразу при поступлении все дети осмотрены педиатрами», – уточнила Петряйкина (цитата по ТАСС).

Она добавила, что в ближайшие дни детям проведут комплексную диагностику из лабораторных и функциональных обследований. В случае выявления патологий им окажут мультидисциплинарную медицинскую помощь.

7 июля при содействии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на родину была возвращена очередная группа российских детей из лагеря беженцев в Сирии.

Гуманитарная миссия по репатриации российских детей из Ближневосточного региона ведется с 2018 г. по поручению президента России и при координации детского омбудсмена. Мария Львова-Белова сообщила, что с учетом сегодняшней группы всего в Россию возвращены 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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