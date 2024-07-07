Против одного из братьев Ащеуловых могут возбудить новое уголовное дело

Иоанн Ащеулов – старший из сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова. Согласно материалам дела, Иоанн и его братья Тимофей и Алексей хотели уехать на Украину, чтобы вступить в легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В Курской области их задержали. 3 июля военный суд приговорил их к срокам от 17 до 17,5 года.