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Против одного из братьев Ащеуловых могут возбудить новое уголовное дело

Ведомости

Против осужденного за госизмену и терроризм Иоанна Ащеулова правоохранительные органы могут возбудить еще одно уголовное дело, поводом для этого стала его речь на последнем слове в суде. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на силовые структуры. 

Иоанн Ащеулов – старший из сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова. Согласно материалам дела, Иоанн и его братья Тимофей и Алексей хотели уехать на Украину, чтобы вступить в легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В Курской области их задержали. 3 июля военный суд приговорил их к срокам от 17 до 17,5 года.

В последнем слове Иоанн, как пишет агентство, «жестко осудил» Вооруженные силы РФ и российские власти. Против него могут возбудить дело по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию армии РФ), уточнили в правоохранительных органах.

Гособвинение запрашивало по 18 лет лишения свободы для каждого из троих братьев. Прокурор уточнила, что три года они должны будут провести в тюрьме, остальные 15 лет – в колонии строгого режима.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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