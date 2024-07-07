Против одного из братьев Ащеуловых могут возбудить новое уголовное дело
Против осужденного за госизмену и терроризм Иоанна Ащеулова правоохранительные органы могут возбудить еще одно уголовное дело, поводом для этого стала его речь на последнем слове в суде. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на силовые структуры.
Иоанн Ащеулов – старший из сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова. Согласно материалам дела, Иоанн и его братья Тимофей и Алексей хотели уехать на Украину, чтобы вступить в легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В Курской области их задержали. 3 июля военный суд приговорил их к срокам от 17 до 17,5 года.
В последнем слове Иоанн, как пишет агентство, «жестко осудил» Вооруженные силы РФ и российские власти. Против него могут возбудить дело по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию армии РФ), уточнили в правоохранительных органах.
Гособвинение запрашивало по 18 лет лишения свободы для каждого из троих братьев. Прокурор уточнила, что три года они должны будут провести в тюрьме, остальные 15 лет – в колонии строгого режима.