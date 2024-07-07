В Москве завершилась процедура выдвижения кандидатов на выборы в Мосгордуму

Парламентские партии планируют выставить кандидатов во всех округах. 31 мая список своих кандидатов на выдвижение опубликовала «Единая Россия». В числе кандидатов, которые избираются в Мосгордуму впервые, – певец и телеведущий Родион Газманов, биатлонистка Ольга Зайцева и фигуристка Ирина Слуцкая. Также снова намерен баллотироваться Шапошников.