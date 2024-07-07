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В Москве завершилась процедура выдвижения кандидатов на выборы в Мосгордуму

Ведомости

Процедура выдвижения кандидатов на выборы в Московскую городскую думу завершилась, сообщил «РИА Новости» зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

«Процедура выдвижения кандидатов на выборы в Мосгордуму завершилась. В ней приняли участие 389 человек», – сказал Реут.

По его данным, документы для регистрации предоставили более 280 человек, среди кандидатов есть пять человек с погашенной судимостью.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября. Москвичи смогут проголосовать онлайн и на избирательном участке. Все 45 депутатов будут избираться в Мосгордуму по одномандатным округам.

Парламентские партии планируют выставить кандидатов во всех округах. 31 мая список своих кандидатов на выдвижение опубликовала «Единая Россия». В числе кандидатов, которые избираются в Мосгордуму впервые, – певец и телеведущий Родион Газманов, биатлонистка Ольга Зайцева и фигуристка Ирина Слуцкая. Также снова намерен баллотироваться Шапошников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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