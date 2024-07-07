В Москве завершилась процедура выдвижения кандидатов на выборы в Мосгордуму
Процедура выдвижения кандидатов на выборы в Московскую городскую думу завершилась, сообщил «РИА Новости» зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
«Процедура выдвижения кандидатов на выборы в Мосгордуму завершилась. В ней приняли участие 389 человек», – сказал Реут.
По его данным, документы для регистрации предоставили более 280 человек, среди кандидатов есть пять человек с погашенной судимостью.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября. Москвичи смогут проголосовать онлайн и на избирательном участке. Все 45 депутатов будут избираться в Мосгордуму по одномандатным округам.
Парламентские партии планируют выставить кандидатов во всех округах. 31 мая список своих кандидатов на выдвижение опубликовала «Единая Россия». В числе кандидатов, которые избираются в Мосгордуму впервые, – певец и телеведущий Родион Газманов, биатлонистка Ольга Зайцева и фигуристка Ирина Слуцкая. Также снова намерен баллотироваться Шапошников.