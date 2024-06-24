Кого парламентские партии выдвинули в Мосгордуму

Кого парламентские партии выдвинули в МосгордумуВ ходе кампании вряд ли возможны неожиданности, считают эксперты
В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы в Мосгордуму (МГД). Все 45 депутатов будут избираться по одномандатным округам. Первыми среди парламентских партий выдвинули кандидатов «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, «Справедливая Россия» выставит кандидатов 24 июня, последними станут «Новые люди» – 26 июня.
Кандидатов от «Единой России» 13 июня поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. Они баллотируются в 45 округах, при этом 19 – это действующие депутаты. Среди именитых партийцев, например, спикер городского парламента Алексей Шапошников (11-й округ), зампред верхней палаты, сенатор Инна Святенко (21-й округ), руководитель фракции в МГД Степан Орлов (26-й округ).
Среди менее известных кандидатов Николай Губанов (15-й округ) – оператор станков с программным управлением без образования, Александра Синявина (38-й округ) – воспитательница, а также Александр Ломаченко (20-й округ) – пенсионер. В целом ряде округов от «Единой России» баллотируются муниципальные депутаты. В таких случаях может быть конкурентная для партии кампания.
В 2019 г. единороссы официально не выдвинули ни одного кандидата, но партия поддержала 26 самовыдвиженцев. Сейчас 20 входят во фракцию «Единая Россия» (Елена Кац, победила на довыборах в 2021 г.), еще пять – в объединение «Моя Москва», плюс один депутат остается вне фракций (Андрей Медведев).
Коммунисты определились с партийными кандидатами в МГД 12 июня. Например, по 20-му округу выдвигается внук партийного вождя и глава комиссии МГД по промышленной политике Леонид Зюганов. Руководитель фракции Николай Зубрилин будет баллотироваться в 10-м округе – против него от «Единой России» будет глава муниципального округа Марфино Зинаида Авдошкина.
Для «искоренения недостатков» в Москве необходимо сформировать фракцию КПРФ в МГД в составе не менее 23 человек, заявил «Ведомостям» Зубрилин. В 2019 г. в МГД было избрано 13 представителей КПРФ, сейчас партия выдвинула представителей в 45 округах.
Непарламентские «Коммунисты России» выдвинут кандидатов в 25 округах. Например, в 1-м округе от КПРФ выдвигается Иван Ульянченко, а от «Коммунистов России» – Сергей Ульянов, во 2-м округе от КПРФ – Константин Логинов, от «Коммунистов России» – Евгений Лагунов, в 26-м округе от парламентской партии – Дмитрий Павлов, против него – Александр Павлинов и т. д. При этом против Зюганова они никого не выдвинули.
ЛДПР определила кандидатов в МГД 20 июня – партия выставила их по 43 округам, кроме 15-го и 38-го (в 15-м округе может выдвинуться глава Федерации по прыжкам в воду Станислав Дружинин от «Новых людей», писал «Коммерсантъ»). Впрочем, 38-й округ технически останется за руководством партии: от него будет баллотироваться самовыдвиженцем советник председателя ЛДПР Мария Воропаева (в 2021 г. баллотировалась в Госдуму от «Единой России»).
В 23-м округе испробует силы в качестве кандидата ЛДПР блогер Самсон Шоладеми, избиравшийся в 2017 г. в выборах депутатов совета депутатов от КПРФ, в выборах депутатов Госдумы в 2021 г. от партии «Зеленые». Кроме того, ЛДПР выставит и участников спецоперации: в 12, 26 и 32-м округах. «Наша команда представляет самые широкие социальные сферы», – сказал «Ведомостям» координатор московского отделения ЛДПР (с 2023 г.), депутат Красноярского горсовета Роман Крастелев. У ЛДПР нет своей фракции в МГД.
«Справедливая Россия» объявила о первых кандидатах еще 24 мая. В выборах поучаствуют советник председателя партии Илья Свиридов (44-й округ, там же пойдет зампред «Новых людей» Александр Даванков, писал «Коммерсантъ»), лидер фракции в МГД Магомет Яндиев (45-й округ; кроме него у партии два депутата во фракции), руководитель молодежного крыла партии Анастасия Павлюченкова (34-й округ, где от КПРФ пойдет представитель «Левого фронта» Андрей Селезнев, а от «Единой России» – муниципальный депутат Екатерина Раззакова).
То есть в некоторых округах возможна конкуренция между «оппозиционными» кандидатами. Помимо них партия выдвинет также, например, певца и композитора Михаила Гребенщикова и руководителя общественного движения «Зов народа» Сергея Зайцева, сообщил «Ведомостям» руководитель отделения в Москве, депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
«Новые люди» от подробных комментариев касательно партийных кандидатов отказались. Это будет их первая кампания в МГД (партия была создана в 2020 г.). Они будут делать ставку на округа, которые считаются протестными, говорит собеседник, близкий к партии: «Либеральные округа в ЦАО, районах Запада и Северо-Запада и т.д. Также попробуют работать там, где есть проблемы с нелегальными мигрантами». В качестве потенциальных кандидатов источник назвает руководителей партпроектов, у которых пока нет мандатов депутатов Госдумы.
«Яблоко» выдвинет 24 кандидата, из них два действующих депутата: лидер фракции Максим Круглов (13-й округ) и экс-председатель «Яблока» Сергей Митрохин (44-й округ). Отказался от участия в выборах депутат II, III, IV и VII созывов Евгений Бунимович, зато будет баллотироваться его советник Шамиль Амиров (40-й округ). Дарья Беседина стала иноагентом.
Непарламентский блок может также представить партия «Гражданская инициатива» Андрея Нечаева и «Штаб кандидатов». Они заявили об участии в выборах в 13 округах (6, 7, 9, 10, 12, 20, 21, 23, 31, 36, 39, 40, 43-й), но известных фамилий среди кандидатов нет. Партия возрождения России 19 июня на конференции выдвинула в Мосгордуму двух кандидатов: Михаила Бутримова (18-й округ) и Эрика Яблокова (38-й округ). Партия «Зеленые» выдвинула 19 кандидатов: 2–5, 7, 8, 12–16, 19, 22, 24, 27–28, 34–35, 43-й округа.
Также, согласно данным на сайте МГД на 21 июня, собрались баллотироваться 104 самовыдвиженца. Для того чтобы кандидатов в Мосгордуму зарегистрировали, необходимо собрать подписи для выдвижения – 3% от количества избирателей, указанных в округе. «У нас средняя норма представительства в округе – это 169 000 <...> Примерно 5000 подписей должен собрать каждый кандидат по каждому округу», – пояснял 21 мая зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.
После триумфальных для партии власти муниципальных выборов 2022 г. конфигурация МГД представляется вполне прогнозируемой, считает политтехнолог Олег Захаров. «Публичная поддержка команды партийных кандидатов со стороны мэра – это простой и ясный сигнал для всей вертикали московского истеблишмента», – подчеркнул он. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что «активность оппозиционных партий, скорее всего, будет минимальной», а особых ожиданий от выборов в МГД у жителей нет.