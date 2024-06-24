Кого парламентские партии выдвинули в Мосгордуму

«Новые люди» от подробных комментариев касательно партийных кандидатов отказались. Это будет их первая кампания в МГД (партия была создана в 2020 г.). Они будут делать ставку на округа, которые считаются протестными, говорит собеседник, близкий к партии: «Либеральные округа в ЦАО, районах Запада и Северо-Запада и т.д. Также попробуют работать там, где есть проблемы с нелегальными мигрантами». В качестве потенциальных кандидатов источник назвает руководителей партпроектов, у которых пока нет мандатов депутатов Госдумы.