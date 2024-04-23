Новую Москву поделят на муниципалитеты

Такая административная реформа может быть связана с желанием привести количество муниципалитетов с количеством населения к единообразию, предположил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Там территории большие, а населения не очень много – в этом отличие новой Москвы, в «старой» Москве, напротив, население плотное», – пояснил он. Очевидно речь об унификации с остальной Москвой, согласен политолог Александр Кынев. Он напомнил, что все 12 лет Новая Москва имела, по сути, особое управление: «поскольку ее присоединили, имея уже избранные органы МСУ, не такие, как в остальной Москве, то был период, когда на территории одного субъекта, города Москва, были одновременно две системы МСУ. Поскольку любая бюрократическая система предпочитает однородность, было понятно, что история с особой системой в новой Москве является временной». Теперь же в Новой Москве будут такие же районы и муниципалитеты как и в старой части столицы.