Новую Москву поделят на муниципалитеты

Новую Москву поделят на муниципалитетыВыборы в них пройдут в единый день голосования
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об образовании в Москве новых внутригородских муниципальных образований – Бекасово, Внуково, Вороново, Коммунарка, Краснопахорский, Филимонковский, Щербинка и городского округа Троицк.
Административная реформа приведет к укрупнению нынешних муниципалитетов на территории новой Москвы. Для «оптимизации» управления Троицким и Новомосковским административным округом города Москвы (ТиНАО) Собянин предлагает в ТиНАО вместо двух городских округов и 19 поселений создать восемь более крупных муниципальных образований, говорится в пояснительной записке к проекту. Изменения вносятся в закон города Москвы 2023 г. «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве»
ТиНАО и 21 внутригородское муниципальное образование присоединили к «старой Москве» в 2012 г. «За прошедшие 12 лет (с момента присоединения к городу Москве новых территорий) территория ТиНАО активно развивалась и интегрировалась со «старой» Москвой. За этот период на территории ТиНАО построено около 24 млн кв. метров жилья, 390 километров дорог, 10 станций метро, 143 объекта образования, 18 объектов здравоохранения. Численность населения ТиНАО увеличилась в три раза с 230 000 до 750 000 человек», – говорится в пояснительной записке. Именно для развития новой Москвы необходимо укрупнить муниципалитеты, поясняет Собянин.
Кроме того, ст. 8 законопроекта предполагает переходные положения. Например, до 1 января 2025 г. оплата коммунальных услуг гражданами, проживающими в многоквартирных домах (МКД), которые до вступления в силу законопроекта располагались на территории муниципального округа Внуково и части территории муниципального округа Южное Бутово осуществляется по более низким тарифам, установленным для населения, проживающего на территории Москвы, не относящейся к территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
В законопроекте устанавливается численность муниципальных советов новых образований. В Краснопахорском и Вороново будет по 12 депутатов, в Бекасово – 10, а в остальных – по 15. Выборы, как следует из текста законопроекта, пройдут по многомандатным округам, аналогично с остальными муниципалитетами Москвы.
Самый поздний срок назначения выборов – 15 июня, после уже их провести будет нельзя, пояснил «Ведомостям» политюрист Антон Рудаков. «Я думаю, законопроект достаточно оперативно примут и в осенний единый день голосования (ЕДГ) вполне можно будет провести выборы, сформировать работающие органы», – добавил он.
Каким будет новое административное деление
Бекасово включит в себя поселение Киевское и части территории поселения Новофедоровское, Внуково будет создан из поселения Кокошкино, муниципального округа Внуково, частей территорий поселений Внуковское, Марушкинское и Московский. При этом часть территории поселения Московский предлагается отнести к муниципальному округу Ново-Переделкино, а часть – к муниципальному округу Солнцево.
Вороново объединит в себе поселения Вороновское и Роговское, части территорий поселений Кленовское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское и Щаповское.
Коммунарка будет состоять из поселения «Мосрентген», частей территорий поселений Воскресенское, Десеновское, Московский, Сосенское и Филимонковское.
Муниципальный округ Краснопахорский будет состоять из поселений Кленовское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское, Первомайское и Щаповское.
Филимонковский объединит в себе части территорий поселений Марушкинское, Московский, Первомайское и Филимонковское.
Щербинка – из городского округа Щербинка и частей территорий поселений Воскресенское, Рязановское, муниципального округа Южное Бутово.
Новый городской округ Троицк включит в себя, помимо Троицка, части территорий поселений Десеновское, Краснопахорское, Первомайское, Рязановское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское.
Пока же функции органов МСУ новых муниципалитетов продолжат выполнять существующие органы поселений. Также в пояснительной записке уточняется, что законопроект закрепляет гарантии для муниципальных служащих органов местного самоуправления преобразованных образований, согласно которым они будут иметь «преимущественное право на трудоустройство в исполнительно-распорядительные органы новых муниципальных образований или право поступления на конкурсной основе на государственную гражданскую службу города Москвы в территориальные органы исполнительной власти города Москвы, которые будут созданы в ТиНАО».
В декабре 2023 г. Мосгоризбирком внес Мосгордуму новую схему нарезки одномандатных избирательных округов, писали «Ведомости». Согласно проекту, границы 45 мажоритарных округов существенно изменятся: судя по всему, теперь они будут больше приближены к внутригородским административным границам. Теперь же округа будут установлены заново, следует из законопроекта.
Такая административная реформа может быть связана с желанием привести количество муниципалитетов с количеством населения к единообразию, предположил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Там территории большие, а населения не очень много – в этом отличие новой Москвы, в «старой» Москве, напротив, население плотное», – пояснил он. Очевидно речь об унификации с остальной Москвой, согласен политолог Александр Кынев. Он напомнил, что все 12 лет Новая Москва имела, по сути, особое управление: «поскольку ее присоединили, имея уже избранные органы МСУ, не такие, как в остальной Москве, то был период, когда на территории одного субъекта, города Москва, были одновременно две системы МСУ. Поскольку любая бюрократическая система предпочитает однородность, было понятно, что история с особой системой в новой Москве является временной». Теперь же в Новой Москве будут такие же районы и муниципалитеты как и в старой части столицы.