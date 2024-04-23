Эксперты указали на слабость местного самоуправления

Необходимо менять ситуацию, при которой органы МСУ являются самыми бесправными, не исключено, что для этого потребуется внесение поправок в закон об общих принципах организации МСУ в части уточнения статуса представителей МСУ, сказал профессор ВШЭ Марат Баширов. В частности, нужно продумать дорожную карту, которая могла бы предотвратить текучесть кадров и повысила бы заинтересованность представителей МСУ оставаться на посту как можно дольше, поскольку сейчас, по его словам, люди работают «за спасибо», при этом от них требуют высокой квалификации. «Мы заинтересованы в том, чтобы они работали там десятки лет – это невероятная задача, в том числе для образования в вузах», – подчеркнул Баширов.