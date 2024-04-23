Эксперты указали на слабость местного самоуправления

Эксперты указали на слабость местного самоуправленияАдминистрация президента занимается разработкой критериев эффективности деятельности органов МСУ
Сфера местного самоуправления (МСУ) нуждается в расширении полномочий, к такому выводу пришли эксперты в ходе круглого стола, приуроченного к Дню местного самоуправления. Сейчас администрация президента занимается разработкой критериев эффективности деятельности органов МСУ, сообщила руководитель департамента региональных программ АНО близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. «Администрация президента такую работу уже ведет, и, мне кажется, она уже приблизительно на финальной стадии. Мне кажется, что там, скорее всего, будут такие параметры, как доверие, человеческий капитал, качество среды», – сказала она. В случае если такие показатели будут разработаны, то «правила игры для всех будут четче и понятнее», считает Кислицына. Эта система KPI должна учитывать региональную специфику: например, национальные и природные факторы, добавил заместитель гендиректора АНО «Диалог регионы» Андрей Цепелев.
Необходимо менять ситуацию, при которой органы МСУ являются самыми бесправными, не исключено, что для этого потребуется внесение поправок в закон об общих принципах организации МСУ в части уточнения статуса представителей МСУ, сказал профессор ВШЭ Марат Баширов. В частности, нужно продумать дорожную карту, которая могла бы предотвратить текучесть кадров и повысила бы заинтересованность представителей МСУ оставаться на посту как можно дольше, поскольку сейчас, по его словам, люди работают «за спасибо», при этом от них требуют высокой квалификации. «Мы заинтересованы в том, чтобы они работали там десятки лет – это невероятная задача, в том числе для образования в вузах», – подчеркнул Баширов.
Задача законодателей и экспертного сообщества – понять, что МСУ – это полноценный элемент публичной власти, который работает на «переднем крае», т. е. они всегда фактически первые сталкиваются с проблемами, сказал первый зампред по общественной экспертизе законопроектов Общественной палаты (ОП) Александр Асафов.
На необходимость разработки предложений по актуализации перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов МСУ, включая его приведение в соответствие с перечнем показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов, указал президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию МСУ в 2023 г., следует из данных им поручений.
Всего в стране порядка 18 000 муниципалитетов, но они все разные: по бюджетной обеспеченности, по налоговым агентам, по территориальному расположению, продолжил политолог Антон Хащенко. «Универсальных решений, точных, которые взяли бы и перенесли из одного муниципалитета в другой, – их сложно сделать», – подчеркнул он. Для решения накопившихся проблем нужно, в частности, популяризировать муниципальную службу, повышать квалификацию кадров и развивать экономику МСУ, заключил Хащенко.
Жители накладывают на муниципалов «сверхответственность»: ответственность за все, что развалилось в 90-е гг., ответственность за то, что денег нет, обратил внимание председатель комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре ОП Андрей Максимов. Для купирования проблемных точек нужны ресурсы на местах, кадры и также вовлечение жителей в работу, считает он.
Представителям МСУ нужны в первую очередь нематериальные меры поддержки: «обучить, обогреть, обнять», считает исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Стулова. «Мне недавно задали вопрос, какие антикризисные меры поддержки вы бы предложили тем, кто работает в муниципалитетах. Я сказала: да у них, собственно, вся жизнь состоит из кризиса. У них не бывает некризиса», – призналась она.
21 апреля в России отмечался День местного самоуправления, учрежденный указом президента в 2012 г. для повышения роли и значения института МСУ, развития демократии и гражданского общества. В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля Путин отметил, что «у местного уровня власти особая роль и ответственность – именно сюда идут люди и граждане со своими повседневными нуждами». Кроме того, он добавил, что соавторами планов развития городов и поселков должны стать жители: «Надо активно использовать механизмы, когда граждане сами определяют, на какие объекты, на решение каких проблем нужно выделить деньги в первую очередь».