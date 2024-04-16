Крашенинников: Госдума вернется осенью к обсуждению законопроекта об МСУ

Есть консенсус, что законопроект требует доработки, и то, что к нему вернутся осенью, говорит о том, что принять его с наскока, без детального обсуждения, не планируется, сказал председатель экспертного совета Союза российских городов Андрей Максимов. «Уже было несколько экспертных обсуждений, но пока на уровне общей постановки задач. Поэтому пока сложно судить, какие будут конечные решения по основным вопросам, которые были к законопроекту, – связанным с территориальной организацией и разграничением полномочий между уровнями власти», – полагает эксперт.