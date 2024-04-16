Крашенинников: Госдума вернется осенью к обсуждению законопроекта об МСУ

Крашенинников: Госдума вернется осенью к обсуждению законопроекта об МСУДва с половиной года назад инициатива, которая вводит одноуровневую систему МСУ, была принята в первом чтении
Проект нового закона об общих принципах местного самоуправления (МСУ) может быть принят в осеннюю сессию. Об этом «Ведомостям» сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. Рассмотрение принятого в первом чтении 25 января 2022 г. законопроекта остановилось почти сразу, но есть решение вернуться к нему осенью. По словам Крашенинникова, «комитет планирует обсуждение законопроекта ко второму чтению осенью».
«Мы продолжаем работу над законопроектом. Очень многие выступают за его принятие. Сейчас многие регионы самостоятельно проводят реформу, переходя на одноуровневую систему МСУ. Но это сложно, поскольку таким регионам приходится принимать свою законодательную базу», – говорит Крашенинников. О том, что работа над законопроектом будет продолжена, подтверждает и собеседник, близкий к администрации президента.
Законопроект принят в первом чтении, напоминает председатель комитета Госдумы по региональной политике (комитет-соисполнитель) Алексей Диденко (ЛДПР). По его словам, их комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении с замечаниями. По его словам, ко второму чтению к законопроекту поступило более 700 поправок: «Предстоит дальнейшее обсуждение, поскольку проект закона все-таки был принят в первом чтении уже два с половиной года назад. Основа концепции законопроекта – это одноуровневая система МСУ, и в первом чтении именно она была поддержана Госдумой».
После внесения поправок в Конституцию в 2020 г. в ней появилось понятие «единой системы публичной власти», которая является совокупностью органов госвласти и органов МСУ. В декабре 2021 г. был принят закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах России. После этого тоже в декабре 2021 г. Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли проект закона об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти.
Главной новеллой этого законопроекта стал переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой, т. е., по сути, ликвидации низового – поселенческого уровня МСУ. Предполагается, что до 2028 г. все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы.
В первом чтении законопроект приняли 25 января 2022 г. Срок предоставления поправок ко второму чтению несколько раз переносился. Комитет по госстроительству рассмотрел лишь часть поправок на одном из своих заседаний. В итоге принятие реформы было отложено из-за президентских выборов, в 2023 г. говорили «Ведомостям» три собеседника, близких к администрации главы государства.
Единого мнения по поводу законопроекта не было, когда он обсуждался, было около 30 000 разных предложений от муниципалитетов и экспертов, говорит сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева: «Поэтому было принято решение отложить рассмотрение законопроекта». По ее словам, сейчас продолжается сбор предложений, он будет происходить и на предстоящем 17–18 апреля съезде ВАРМСУ.
«Мы все это время обсуждали законопроект в разных аудиториях. У всех есть свои предложения. И это обсуждение будет продолжаться. Мое понимание, что нужен единый подход, но который бы устраивал всех. Муниципальная власть ведь все-таки самый близкий к людям уровень власти. Поэтому нужно прийти к компромиссным решениям», – говорит Гусева.
Есть консенсус, что законопроект требует доработки, и то, что к нему вернутся осенью, говорит о том, что принять его с наскока, без детального обсуждения, не планируется, сказал председатель экспертного совета Союза российских городов Андрей Максимов. «Уже было несколько экспертных обсуждений, но пока на уровне общей постановки задач. Поэтому пока сложно судить, какие будут конечные решения по основным вопросам, которые были к законопроекту, – связанным с территориальной организацией и разграничением полномочий между уровнями власти», – полагает эксперт.