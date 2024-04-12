Что в «Единой России» ждут от региональных выборов 2024 года

Что в «Единой России» ждут от региональных выборов 2024 годаНачинающие кандидаты должны успеть усвоить региональную повестку
В «Единой России» обсудили ожидания партии от сентябрьских выборов. На круглом столе собрались представители партии и эксперты. Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сказал, что процедуре праймериз, которую проводит «Единая Россия», в этом году исполняется 15 лет. Уже составлен первый портрет участников предварительного голосования. На праймериз заявились 60% мужчин и 40% женщин, молодежи до 35 лет – 30%. Членами партии являются 52%, сторонниками – 26%, беспартийными – 22%. Депутатов разных уровней, которые принимают участие в праймериз, – 17%. Представителей малого бизнеса и коммерсантов – 23%, 15% – представители сферы образования, 11% – из сферы ЖКХ, 8% – из социальной сферы. Участники спецоперации составляют 2% от заявившихся на праймериз.
Перминов перечислил новшества, которые были введены на праймериз с этого года. Участникам спецоперации, которые будут участвовать в праймериз, автоматически добавят «25% голосов». После победы в праймериз необходимо вступить в партию либо стать ее сторонником. Губернаторы, которые пойдут на выборы от «Единой России», должны встретиться с секретарями 75% первичных и местных отделений, а на утверждение президиума генсовета партии будет предложена одна кандидатура. Те, кто будет участвовать в выборах в заксобрания или гордумы, должны сразу определиться, пойдут ли они по списку или по округу. Выдвижение кандидатов на праймериз началось 26 марта, с 20 по 26 мая пройдет голосование, а 29 мая будут подведены результаты.
Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин перечислил по три негативных и позитивных фактора для партии на предстоящих в сентябре региональных выборах. Единый день голосования в 2024 г. будет проходить после большой федеральной кампании по выборам президента, и поэтому осенью будет смещение повестки «с разговора о судьбе и долгосрочных планах» на региональную, которая часто проблемная. Он вспоминает 2012 и 2018 гг., когда осенние выборы для «Единой России» были непростыми. В 2012 г. сложными были выборы в Брянской и Рязанской областях, а в 2018 г. – в трех регионах губернаторские выборы выиграли представители КПРФ и ЛДПР. Также Костин отметил, что после электоральной мобилизации федеральной кампании следует спад. Кроме того, нужно учитывать медиапотребление электората, поскольку люди получают информацию как по телевидению, так и из чатов – поэтому «проникновение плохих новостей» также может сказаться на настроениях избирателей.
Из положительных моментов Костин назвал высокие рейтинги партии, предложив «потестировать новые уровни электоральных результатов». Перминов тут напомнил, что в 2023 г. партия забрала на региональных выборах 82% мандатов, что «очень большой результат». «Мы обречены на то, чтобы и в этом году быть успешными», – заметил он. По мнению Костина, «Единая Россия» может стать одним из «центров интеграции новой элиты», в частности, будет вовлекать в кампанию участников спецоперации. А также он посоветовал думской фракции единороссов активно участвовать в утверждении кабмина и использовать это для апгрейда «Народной программы» партии.
Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков говорит, что результаты президентских выборов не нужно экстраполировать на региональную кампанию. По его словам, на региональных выборах избирателей будет больше интересовать региональная повестка, а не тема геополитического противостояния. Пока рано считать нынешнюю кампанию подготовкой к выборам в Госдуму 2026 г., скорее, значение будет иметь кампания следующего года, добавил Чеснаков.
Директор высшей партийной школы единороссов Роман Романов сказал, что избирателям не нужно объяснять, что участники спецоперации «кандидаты из народа и патриоты». «Но с другой стороны, региональные кампании не проходят в федеральной рамке, где главная тема – спецоперация. И тут главный вызов для начинающих кандидатов успеть усвоить региональную повестку», – говорит он. По его мнению, как раз праймериз позволяют разобраться, как живет регион, где человек будет выдвигаться.
Последние несколько лет общество живет сильными коллективными эмоциями и поэтому возникает вопрос, как будут работать кандидаты с эмоциями избирателей, говорит директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына: «Их надо заземлять на реальную повестку». Она обратила внимание, что в 2018 г. самыми сложными регионами были те, что расположены на Дальнем Востоке, теперь же это будут регионы северо-запада. А политконсультант Мария Сергеева отметила, что нужно обратить особое внимание на выборы в заксобрание Хабаровска, которые были очень тяжелыми для «Единой России» в 2019 г., а также на муниципальные выборы в Иркутской области и довыборы в Госдуму по Хакасии.
Один из секретов политической выживаемости «Единой России» в том, что она не претендовала на политическую субъектность, а скорее была полезна системе, сказал президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов. По его мнению, единороссам имеет смысл работать не только с очевидными темами, но и со стрессовыми или новыми для себя. При этом он считает, что партии нужно оставаться в прежней консервативной нише. В пример он привел многочисленные инициативы в отношении мигрантов, которые «Единая Россия» могла бы отсеивать: «Важно вести себя как консерваторы в такой ситуации, чтобы не обесценивать то, что было сделано ранее».
Политолог Александр Асафов напомнил, что, по сути, процедуру праймериз взяли на вооружение на этих выборах и другие партии. Об отборе кандидатов на осенние выборы заявили в ЛДПР, а «Справедливая Россия» отбирать кандидатов будет на выборы в Мосгордуму.
Работа «Единой России» на кампании президента сказалась на рейтинге партии, считает директор по политическому анализу Инсомар Виктор Потуремский. Что касается ЛДПР, то «Жириновский действительно умер», сказал эксперт: «Попытки передать идеологическое наследие, причем повестка происходящего работает на ЛДПР, не сработала». КПРФ же, по его мнению, будут заходить в транзит власти в партии – формально на выборах они второе место сохранили, но потеряли голоса по сравнению с прошлыми кампаниями.