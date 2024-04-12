Что в «Единой России» ждут от региональных выборов 2024 года

Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин перечислил по три негативных и позитивных фактора для партии на предстоящих в сентябре региональных выборах. Единый день голосования в 2024 г. будет проходить после большой федеральной кампании по выборам президента, и поэтому осенью будет смещение повестки «с разговора о судьбе и долгосрочных планах» на региональную, которая часто проблемная. Он вспоминает 2012 и 2018 гг., когда осенние выборы для «Единой России» были непростыми. В 2012 г. сложными были выборы в Брянской и Рязанской областях, а в 2018 г. – в трех регионах губернаторские выборы выиграли представители КПРФ и ЛДПР. Также Костин отметил, что после электоральной мобилизации федеральной кампании следует спад. Кроме того, нужно учитывать медиапотребление электората, поскольку люди получают информацию как по телевидению, так и из чатов – поэтому «проникновение плохих новостей» также может сказаться на настроениях избирателей.