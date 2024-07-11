Прокурор запросил 28 лет лишения свободы для захватчика СИЗО в Ростове-на-Дону
Прокурор запросил выжившему захватчику СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу 28 лет лишения свободы по делу о подготовке теракта в Кисловодске, пишет «РИА Новости».
Дело Камнева рассматривается в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. 11 июля Камнева выписали из больницы и перевели под стражу на время предварительного следствия, говорил его адвокат Михаил Минаков.
Утром 16 июня в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены и не пострадали. Следственный комитет России по Ростовской области возбудил дело по факту захвата заложников (ст. 206 УК РФ).
Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева говорила, что в изоляторе были выявлены многочисленные нарушения. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону 16 июня стал возможен из-за отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивной идеологии в системе ФСИН.