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Прокурор запросил 28 лет лишения свободы для захватчика СИЗО в Ростове-на-Дону

Ведомости

Прокурор запросил выжившему захватчику СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу 28 лет лишения свободы по делу о подготовке теракта в Кисловодске, пишет «РИА Новости».

Дело Камнева рассматривается в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. 11 июля Камнева выписали из больницы и перевели под стражу на время предварительного следствия, говорил его адвокат Михаил Минаков.

Утром 16 июня в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены и не пострадали. Следственный комитет России по Ростовской области возбудил дело по факту захвата заложников (ст. 206 УК РФ).

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева говорила, что в изоляторе были выявлены многочисленные нарушения. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону 16 июня стал возможен из-за отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивной идеологии в системе ФСИН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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