Прокурор запросил 28 лет лишения свободы для захватчика СИЗО в Ростове-на-Дону

Утром 16 июня в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены и не пострадали. Следственный комитет России по Ростовской области возбудил дело по факту захвата заложников (ст. 206 УК РФ).