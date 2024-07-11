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ТАСС: бизнесмен Моисеев признал вину по делу генерала Попова о мошенничестве

Ведомости

Предприниматель Сергей Моисеев, проходящий фигурантом по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Моисеев активно сотрудничает со следствием и уже погасил часть вмененного ему ущерба.

По данным агентства, в 235-й гарнизонный военный суд поступило ходатайство следствия об избрании Моисееву меры пресечения в виде домашнего ареста. Судебное заседание назначено на 16:00 мск 15 июля. Аналогичное ходатайство о смягчении меры пресечения для Попова будет рассмотрено в этот же день, в 14:00 мск.

17 мая генерал-майор Попов был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). СК считает, что он причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Как уточнял источник «Ведомостей», металлоконструкции предназначались для строительства укреплений. Попов вину не признает.

Следствие полагает, что генерал-майор действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Моисеевым. Цоков погиб в зоне спецоперации летом 2023 г. и посмертно был удостоен звания Героя России. Уголовное дело в отношении его посмертно прекращено. Моисеев и Попов находятся под стражей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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