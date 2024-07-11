ТАСС: бизнесмен Моисеев признал вину по делу генерала Попова о мошенничестве
Предприниматель Сергей Моисеев, проходящий фигурантом по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Моисеев активно сотрудничает со следствием и уже погасил часть вмененного ему ущерба.
По данным агентства, в 235-й гарнизонный военный суд поступило ходатайство следствия об избрании Моисееву меры пресечения в виде домашнего ареста. Судебное заседание назначено на 16:00 мск 15 июля. Аналогичное ходатайство о смягчении меры пресечения для Попова будет рассмотрено в этот же день, в 14:00 мск.
17 мая генерал-майор Попов был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). СК считает, что он причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Как уточнял источник «Ведомостей», металлоконструкции предназначались для строительства укреплений. Попов вину не признает.
Следствие полагает, что генерал-майор действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Моисеевым. Цоков погиб в зоне спецоперации летом 2023 г. и посмертно был удостоен звания Героя России. Уголовное дело в отношении его посмертно прекращено. Моисеев и Попов находятся под стражей.