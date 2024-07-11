ТАСС: бизнесмен Моисеев признал вину по делу генерала Попова о мошенничестве

17 мая генерал-майор Попов был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). СК считает, что он причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Как уточнял источник «Ведомостей», металлоконструкции предназначались для строительства укреплений. Попов вину не признает.