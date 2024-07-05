ТАСС: дело генерала Цокова о мошенничестве закрыли из-за его гибели

4 июля его адвокат Сергей Буйновский сообщил, что СК начал проверку по заявлению защиты в связи с якобы утечкой на Украину секретных данных по делу военного. По его словам, заявление в СК было подано после того, как против российского военного возбудили дело на Украине и объявили его в розыск. В открытый доступ «как-то попали секретные документы» либо «это шпионаж», считает адвокат.