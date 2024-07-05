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ТАСС: дело генерала Цокова о мошенничестве закрыли из-за его гибели

Ведомости

Уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова прекращено в связи с его гибелью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Основным фигурантом этого дела является бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Теперь материалы дела против Попова и еще одного подсудимого Моисеева выделены в отдельное производство.

По версии СК, Попов действовал в составе организованной группы вместе с Цоковым и Моисеевым. Цоков погиб на спецоперации летом 2023 г. и был посмертно удостоен звания Героя РФ.

Попов и Моисеев отправлены в СИЗО. Генерал-майор был арестован 17 мая по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). СК считает, что он причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Источник «Ведомостей» уточнял, что металлоконструкции предназначались для строительства укреплений. Попов вину не признает.

4 июля его адвокат Сергей Буйновский сообщил, что СК начал проверку по заявлению защиты в связи с якобы утечкой на Украину секретных данных по делу военного. По его словам, заявление в СК было подано после того, как против российского военного возбудили дело на Украине и объявили его в розыск. В открытый доступ «как-то попали секретные документы» либо «это шпионаж», считает адвокат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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