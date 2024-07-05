ТАСС: дело генерала Цокова о мошенничестве закрыли из-за его гибели
Уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова прекращено в связи с его гибелью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Основным фигурантом этого дела является бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Теперь материалы дела против Попова и еще одного подсудимого Моисеева выделены в отдельное производство.
По версии СК, Попов действовал в составе организованной группы вместе с Цоковым и Моисеевым. Цоков погиб на спецоперации летом 2023 г. и был посмертно удостоен звания Героя РФ.
Попов и Моисеев отправлены в СИЗО. Генерал-майор был арестован 17 мая по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). СК считает, что он причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Источник «Ведомостей» уточнял, что металлоконструкции предназначались для строительства укреплений. Попов вину не признает.
4 июля его адвокат Сергей Буйновский сообщил, что СК начал проверку по заявлению защиты в связи с якобы утечкой на Украину секретных данных по делу военного. По его словам, заявление в СК было подано после того, как против российского военного возбудили дело на Украине и объявили его в розыск. В открытый доступ «как-то попали секретные документы» либо «это шпионаж», считает адвокат.