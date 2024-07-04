СК начал проверку по заявлению адвоката генерала Попова о госизмене
Следственный комитет (СК) России начал проверку по заявлению защиты арестованного бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в связи с якобы утечкой на Украину секретных данных по делу военного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.
По словам адвоката, о результатах проверки будет известно «согласно процессуальным срокам». Буйновский уточнил, что затем СК примет решение о возбуждении уголовного дела или откажет в этом.
В разговоре с «РИА Новости» адвокат рассказал, что заявление в СК было подано после того, как против российского военного возбудили дело на Украине и объявили его в розыск. По его словам, в открытый доступ «как-то попали секретные документы» либо «это шпионаж».
Иван Попов был арестован 17 мая по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). СК считает, что генерал-майор причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Источник «Ведомостей» уточнял, что металлоконструкции предназначались для строительства укреплений.
Попов участвовал в спецоперации в должности командующего 58-й армией. В 2023 г. его отстранили от службы после доклада о проблемах с «боевой работой и обеспечением». Он опубликовал в закрытом чате соответствующее аудиосообщение, где обращался к своим подчиненным. Публичную огласку голосовое сообщение получило после публикации в Telegram-канале депутата Госдумы и экс-заместителя командующего Южным военным округом Андрея Гурулева.