Неизвестные облили красной краской посольство Чехии в Москве

8 июля сообщалось, что в результате взрыва была повреждена детская специализированная больница «Охматдет» в Киеве. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам, уточнив, что здание пострадало после падения на него ракеты из противоракетного комплекса ВСУ.