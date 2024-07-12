Неизвестные облили красной краской посольство Чехии в Москве
Посольство располагается на улице Юлиуса Фучика в центре Москвы. Краской облили ограду здания под флагами Чехии и Евросоюза (ЕС), была испачкана и железная калитка. В настоящий момент, по данным «РИА Новости», на месте находятся сотрудники Росгвардии, а последствия убирают рабочие.
9 июля российского посла Александра Змеевского вызвали во внешнеполитическое ведомство Чехии в связи со взрывом возле больницы «Охматдет» в Киеве. Согласно сообщению посольства РФ, Прага не выслушала позицию Москвы по падению ракеты.
8 июля сообщалось, что в результате взрыва была повреждена детская специализированная больница «Охматдет» в Киеве. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны отвергли обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам, уточнив, что здание пострадало после падения на него ракеты из противоракетного комплекса ВСУ.