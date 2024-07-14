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В РФ проведут эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке

Ведомости

Правительство постановило провести эксперимент по внедрению ипотеки с привлечением средств федерального бюджета для обеспечения госслужащих жильем. Документ опубликован на портале правовых актов. 

Эксперимент рассчитан на период с 15 июля 2024 г. по 1 февраля 2027 г. Его целью является определение целесообразности внедрения такой господдержки на постоянной основе наряду с предоставлением гражданским служащим единовременной субсидии на жилье. 

В эксперимент включат не более 90 госслужащих – по девять человек ежегодно от каждого федерального органа исполнительной власти, которые в нем участвуют. Участниками установлены госслужащие от Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС, Федерального казначейства. Включение в эксперимент пройдет в 2024 и 2025 гг. Ежегодная квота составляет 45 госслужащих.

Возраст участника должен быть не более 35 лет, находиться на должности он должен не менее одного года.

В документе указано, что за счет федерального бюджета будет осуществляться уплата основной суммы долга и первоначального взноса за 33 кв. м жилья в сроки, согласно правилам обеспечения жильем госслужащих.

Среди некоторых условий включения в эксперимент – участие в спецоперации, а также наличие госнаград, победа в конкурсе управленцев «Лидеры России» и проч.

Координатором эксперимента определен Минфин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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