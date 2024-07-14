В РФ проведут эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке
Правительство постановило провести эксперимент по внедрению ипотеки с привлечением средств федерального бюджета для обеспечения госслужащих жильем. Документ опубликован на портале правовых актов.
Эксперимент рассчитан на период с 15 июля 2024 г. по 1 февраля 2027 г. Его целью является определение целесообразности внедрения такой господдержки на постоянной основе наряду с предоставлением гражданским служащим единовременной субсидии на жилье.
В эксперимент включат не более 90 госслужащих – по девять человек ежегодно от каждого федерального органа исполнительной власти, которые в нем участвуют. Участниками установлены госслужащие от Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС, Федерального казначейства. Включение в эксперимент пройдет в 2024 и 2025 гг. Ежегодная квота составляет 45 госслужащих.
Возраст участника должен быть не более 35 лет, находиться на должности он должен не менее одного года.
В документе указано, что за счет федерального бюджета будет осуществляться уплата основной суммы долга и первоначального взноса за 33 кв. м жилья в сроки, согласно правилам обеспечения жильем госслужащих.
Среди некоторых условий включения в эксперимент – участие в спецоперации, а также наличие госнаград, победа в конкурсе управленцев «Лидеры России» и проч.
Координатором эксперимента определен Минфин.