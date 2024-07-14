В РФ проведут эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке

В эксперимент включат не более 90 госслужащих – по девять человек ежегодно от каждого федерального органа исполнительной власти, которые в нем участвуют. Участниками установлены госслужащие от Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС, Федерального казначейства. Включение в эксперимент пройдет в 2024 и 2025 гг. Ежегодная квота составляет 45 госслужащих.