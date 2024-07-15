В Госдуму внесли законопроект о противодействии финансированию экстремизма
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о распространении правил противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на финансирование экстремистской деятельности. Это следует из думской электронной базы.
«Законопроектом предусматривается включение в сферу применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма направления, связанного с противодействием финансированию экстремистской деятельности», – говорится в пояснительной записке.
Кабмин вносит уточнения в части обмена информацией и правовой помощи в деятельности, связанной с противодействием финансированию экстремизма.
Инициатива предложена правительством России. Документ разработан в рамках исполнения указания президента РФ. Разработка законопроекта, по оценкам кабмина, окажет «в целом положительное влияние» на достижение целей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение государственной безопасности».
В марте 2023 г. Росфинмониторинг разработал законопроект, который устанавливает максимальный порог суммы переводов физическими лицами в размере 100 000 руб. без открытия банковского счета.
Законопроект, как тогда пояснили в ведомстве, направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций. Он также может способствовать «оперативному получению Росфинмониторингом сведений о всех сторонах операции по переводу средств», говорится в сообщении.
29 мая 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал соответсвующий закон об установке лимита в 100 000 руб. для физлиц без открытия банковского счета.