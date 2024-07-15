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В Госдуму внесли законопроект о противодействии финансированию экстремизма

Ведомости

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о распространении правил противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на финансирование экстремистской деятельности. Это следует из думской электронной базы.

«Законопроектом предусматривается включение в сферу применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма направления, связанного с противодействием финансированию экстремистской деятельности», – говорится в пояснительной записке.

Кабмин вносит уточнения в части обмена информацией и правовой помощи в деятельности, связанной с противодействием финансированию экстремизма. 

Инициатива предложена правительством России. Документ разработан в рамках исполнения указания президента РФ. Разработка законопроекта, по оценкам кабмина, окажет «в целом положительное влияние» на достижение целей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение государственной безопасности».

В марте 2023 г. Росфинмониторинг разработал законопроект, который устанавливает максимальный порог суммы переводов физическими лицами в размере 100 000 руб. без открытия банковского счета. 

Законопроект, как тогда пояснили в ведомстве, направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций. Он также может способствовать «оперативному получению Росфинмониторингом сведений о всех сторонах операции по переводу средств», говорится в сообщении.

29 мая 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал соответсвующий закон об установке лимита в 100 000 руб. для физлиц без открытия банковского счета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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